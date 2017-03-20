Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
Вчера 23:50
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
В РФС состоится семинар по судейству с участием тренеров и капитанов команд
Во вторник и в четверг в РФС состоится семинар по судейству с участием тренеров и капитанов команд премьер-лиги, сообщил глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский. Целью станет разъяснение правил игры.
"Встреча пройдет в два этапа. Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры.
Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов. Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды", - цитирует Будогосского "СЭ".
"Встреча пройдет в два этапа. Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры.
Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов. Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды", - цитирует Будогосского "СЭ".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.