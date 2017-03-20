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В РФС состоится семинар по судейству с участием тренеров и капитанов команд

Во вторник и в четверг в РФС состоится семинар по судейству с участием тренеров и капитанов команд премьер-лиги, сообщил глава департамента судейства и инспектирования Андрей Будогосский. Целью станет разъяснение правил игры.

"Встреча пройдет в два этапа. Занятия проведет наш специалист-инструктор Леонид Калошин. Цель – дать разъяснения по основным моментам правил игры.

Кроме того, мы выпустили специальный диск для команд, там 39 эпизодов. Содержание – разъяснение по определенным игровым эпизодам и решения по ним. Нами передан этот диск в лиги, оттуда, соответственно, его должны получить команды", - цитирует Будогосского "СЭ".
Теги: Будогосский
Сегодня, 13:25
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(0)
№5 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:06) #
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Пивовед
Программа семинара:
1. Пенальти на футболистЕ Зенита - обязательны.

2.Если пенальти в матчах Зенита ставить не за что, см.п.1.

3. Пенальти на футболистах Спартака не ставятся.

4. Если футболисты Спартака заработали пенальти - см.п. 3.

5. Правило Оффсайда в матчах Зенита отменяется.

6. Правило оффсайда в матчах Спартака начинает действовать от вратарской площадки Спартака.

7. Любое нарушение на футболисте Зенита приравнивается к уголовно наказуемому деянию и карается по законам газпромовского времени.

8. Нарушение на футболистах Спартака фиксируется только в случае получения оными некоторых телесных повреждений- отрывов конечностей, проломленных голов, переломов со смещением. В таком случае нарушитель подвергается устному предупреждению.

9. Вне зависимости от хода матча, ФК Зенит объявляется победителем.

10. Вне завистмости от хода матча ФК Спартак победителем обьявляется ФК Зенит..

11. Претензии ,высказанные руководством ФК Зенит, признаются священными текстами наравне с Библией, Торой, Талмудом , и принимаются к исполнению вплоть до изменения Конституции Страны.

12. Претензии ФК Спартак не рассматриваются.

13. Разное.

Вы, где подглядели это? smile

этж секретный документ РФС joy только подписи мудко нет..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№4 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:50) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Программа семинара:
1. Пенальти на футболистЕ Зенита - обязательны.

2.Если пенальти в матчах Зенита ставить не за что, см.п.1.

3. Пенальти на футболистах Спартака не ставятся.

4. Если футболисты Спартака заработали пенальти - см.п. 3.

5. Правило Оффсайда в матчах Зенита отменяется.

6. Правило оффсайда в матчах Спартака начинает действовать от вратарской площадки Спартака.

7. Любое нарушение на футболисте Зенита приравнивается к уголовно наказуемому деянию и карается по законам газпромовского времени.

8. Нарушение на футболистах Спартака фиксируется только в случае получения оными некоторых телесных повреждений- отрывов конечностей, проломленных голов, переломов со смещением. В таком случае нарушитель подвергается устному предупреждению.

9. Вне зависимости от хода матча, ФК Зенит объявляется победителем.

10. Вне завистмости от хода матча ФК Спартак победителем обьявляется ФК Зенит..

11. Претензии ,высказанные руководством ФК Зенит, признаются священными текстами наравне с Библией, Торой, Талмудом , и принимаются к исполнению вплоть до изменения Конституции Страны.

12. Претензии ФК Спартак не рассматриваются.

13. Разное.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№3 Написал: Frying Horse (Сегодня, 13:44) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Гол, который Данни, по его же словам, из офсайда забил - рассмотрите? 17 туров из 20 с результативными ошибками в пользу Зинки - рассмотрите? Тогда хренли вы вообще собрались, пофуршетиться?
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 13:43) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
я так понимаю на этом видео все скандальные эпизоды судейства с зенитом? laughing


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№1 Написал: Бриг (Сегодня, 13:36) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Краснодар»
Нужное дело..
Регистрация: 21.11.2016
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