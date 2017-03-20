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Эден Азар не сыграет против сборной России

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не сыграет в предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, передает "Газета.ru" со ссылкой на бельгийскую прессу.

Отмечается, что встречу, которая пройдет 28 марта в Сочи, хавбек пропустит из-за повреждения.
Теги: Азар Сборная Бельгии
Сегодня, 13:39
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