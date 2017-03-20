Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:25
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
Виталий Мутко: от игроков сборной жду самоотдачи, которую показывал "Ростов" и "Краснодар" (1)
13:55
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно (3)
11:29
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
Лионель Месси стал первым игроком в Примере, кто забивал по 40 голов на протяжении 8 сезонов (3)
09:43
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Валерий Газзаев: если не могут привести поле в порядок, надо засчитывать техническое поражение (2)
Вчера 23:51
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
Константин Лепёхин: если "Спартак" и в таких условиях не станет чемпионом, то ещё долго не увидит золотых медалей (13)
Вчера 23:50
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
Хуан Мата: Лига Европы недавно стала важной для нас (3)
Эден Азар не сыграет против сборной России
Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар не сыграет в предстоящем товарищеском матче с национальной командой России, передает "Газета.ru" со ссылкой на бельгийскую прессу.
Отмечается, что встречу, которая пройдет 28 марта в Сочи, хавбек пропустит из-за повреждения.
Отмечается, что встречу, которая пройдет 28 марта в Сочи, хавбек пропустит из-за повреждения.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.