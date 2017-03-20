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Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов высказал мнение о нападающем "Зенита" Александре Кокорине.

– Вы сказали, что Александра Кокорина не вызвали в сборную России, потому что ему дали паузу. С чем она связана?

– Психологическая усталость. Его очень много прессуют по поводу личной жизни, это давит. Он – в обойме сборной, она у нас небольшая, поэтому каждый футболист на вес золота.

– Что поможет Александру изменить мнение общества о себе?

– А может ему не нужно, чтобы оно менялось. Он живет, как считает нужным, честно зарабатывает и тратит свои деньги. У него есть своя голова на плечах, люди, которые что-то подскажут. Кокорин – публичный человек, какие-то вещи он должен делать скрытно, чтобы никто не знал. Нужна закрытость.

Когда мы где-то неудачно выступали – после закрывались на какое-то время, чтобы никто нас не видел, не доставал. Многие Кокорина хотят в чем-то уличить, ему нужно отгородить от себя недоброжелателей. Он должен жить так, как хочет, но есть рамки дозволенного, и порой людей злить не стоит.

– Станислав Черчесов был недоволен Кокориным, когда узнал об истории с ездой по встречке. Как бы вы на его месте отреагировали?

– Поговорил, разобрался в ситуации, потом делал выводы. Он же грубо правила не нарушил. У нас полстраны так ездит, устраивает аварии, а мы закрываем глаза. Но кто-то может по случайности одним колесом заехать на полосу, объезжая яму. Меня самого в такой же ситуации останавливали, штрафовали.

– Александр Горшков считает, что «Зенит» может сослать Кокорина за плохую игру в ФНЛ. Нужно ли это делать?

– Он должен выходить на поле и доказывать. Если этого не делать – тренер не поставит в основной состав, где у «Зенита» высокая конкуренция, а терять место Александр не хочет. Во вторую команду его не отправят, руководство на такой шаг не пойдет. Он – игрок сборной, может помочь «Зениту» в тех или иных целях.

Советский спорт в Санкт-Петербурге
Теги: Семшов Кокорин
Сегодня, 13:55
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3
(1)
№3 Написал: Frying Horse (Сегодня, 14:16) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Да при чем тут личная жизнь и закидоны в ней? Играй он в футбол, сказали бы - у гениев свои причуды. А он - банальный мажор. Рядовой нихрена не умеющий сопляк, который решил, что держит бога за бороду.
Тупо - не будь его, НИКАКОГО!!! В сборной на Евро - кто бы из болел любой команды кроме Зины на него б вякнул? Ну бухает. Ну, гейропеец. Место видимо, такое. Но если он при этом еще и своей поганой "игрой" опускает флаг моей страны? Даже не забухай он с Мамаем - свое б получил.
ПиСи: и вообще речь не об этом. Ну Кокорин. Ну Аршавин "ваши проблемы". Ну Зырянов "нам не за что извинятся" после Марибора. Чего-то все в одном кагале, как вот так совпало?!
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: TM_Rostov Kazan (Сегодня, 14:16) #
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online

– Он должен выходить на поле и доказывать. (с)

В сингапурском кукольном театре на этой фразе закрыли занавес..
Регистрация: 21.09.2015
№1 Написал: какзайчонок Москва (Сегодня, 14:07) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Соглашусь,,,
Регистрация: 15.03.2009
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