Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно

Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов высказал мнение о нападающем "Зенита" Александре Кокорине.– Психологическая усталость. Его очень много прессуют по поводу личной жизни, это давит. Он – в обойме сборной, она у нас небольшая, поэтому каждый футболист на вес золота.– А может ему не нужно, чтобы оно менялось. Он живет, как считает нужным, честно зарабатывает и тратит свои деньги. У него есть своя голова на плечах, люди, которые что-то подскажут. Кокорин – публичный человек, какие-то вещи он должен делать скрытно, чтобы никто не знал. Нужна закрытость.Когда мы где-то неудачно выступали – после закрывались на какое-то время, чтобы никто нас не видел, не доставал. Многие Кокорина хотят в чем-то уличить, ему нужно отгородить от себя недоброжелателей. Он должен жить так, как хочет, но есть рамки дозволенного, и порой людей злить не стоит.– Поговорил, разобрался в ситуации, потом делал выводы. Он же грубо правила не нарушил. У нас полстраны так ездит, устраивает аварии, а мы закрываем глаза. Но кто-то может по случайности одним колесом заехать на полосу, объезжая яму. Меня самого в такой же ситуации останавливали, штрафовали.– Он должен выходить на поле и доказывать. Если этого не делать – тренер не поставит в основной состав, где у «Зенита» высокая конкуренция, а терять место Александр не хочет. Во вторую команду его не отправят, руководство на такой шаг не пойдет. Он – игрок сборной, может помочь «Зениту» в тех или иных целях.