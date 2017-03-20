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Игорь Семшов: Кокорин живет, как считает нужным, но какие-то вещи он должен делать скрытно
Тренер тульского "Арсенала" Игорь Семшов высказал мнение о нападающем "Зенита" Александре Кокорине.
– Вы сказали, что Александра Кокорина не вызвали в сборную России, потому что ему дали паузу. С чем она связана?
– Психологическая усталость. Его очень много прессуют по поводу личной жизни, это давит. Он – в обойме сборной, она у нас небольшая, поэтому каждый футболист на вес золота.
– Что поможет Александру изменить мнение общества о себе?
– А может ему не нужно, чтобы оно менялось. Он живет, как считает нужным, честно зарабатывает и тратит свои деньги. У него есть своя голова на плечах, люди, которые что-то подскажут. Кокорин – публичный человек, какие-то вещи он должен делать скрытно, чтобы никто не знал. Нужна закрытость.
Когда мы где-то неудачно выступали – после закрывались на какое-то время, чтобы никто нас не видел, не доставал. Многие Кокорина хотят в чем-то уличить, ему нужно отгородить от себя недоброжелателей. Он должен жить так, как хочет, но есть рамки дозволенного, и порой людей злить не стоит.
– Станислав Черчесов был недоволен Кокориным, когда узнал об истории с ездой по встречке. Как бы вы на его месте отреагировали?
– Поговорил, разобрался в ситуации, потом делал выводы. Он же грубо правила не нарушил. У нас полстраны так ездит, устраивает аварии, а мы закрываем глаза. Но кто-то может по случайности одним колесом заехать на полосу, объезжая яму. Меня самого в такой же ситуации останавливали, штрафовали.
– Александр Горшков считает, что «Зенит» может сослать Кокорина за плохую игру в ФНЛ. Нужно ли это делать?
– Он должен выходить на поле и доказывать. Если этого не делать – тренер не поставит в основной состав, где у «Зенита» высокая конкуренция, а терять место Александр не хочет. Во вторую команду его не отправят, руководство на такой шаг не пойдет. Он – игрок сборной, может помочь «Зениту» в тех или иных целях.
Советский спорт в Санкт-Петербурге
– Вы сказали, что Александра Кокорина не вызвали в сборную России, потому что ему дали паузу. С чем она связана?
– Психологическая усталость. Его очень много прессуют по поводу личной жизни, это давит. Он – в обойме сборной, она у нас небольшая, поэтому каждый футболист на вес золота.
– Что поможет Александру изменить мнение общества о себе?
– А может ему не нужно, чтобы оно менялось. Он живет, как считает нужным, честно зарабатывает и тратит свои деньги. У него есть своя голова на плечах, люди, которые что-то подскажут. Кокорин – публичный человек, какие-то вещи он должен делать скрытно, чтобы никто не знал. Нужна закрытость.
Когда мы где-то неудачно выступали – после закрывались на какое-то время, чтобы никто нас не видел, не доставал. Многие Кокорина хотят в чем-то уличить, ему нужно отгородить от себя недоброжелателей. Он должен жить так, как хочет, но есть рамки дозволенного, и порой людей злить не стоит.
– Станислав Черчесов был недоволен Кокориным, когда узнал об истории с ездой по встречке. Как бы вы на его месте отреагировали?
– Поговорил, разобрался в ситуации, потом делал выводы. Он же грубо правила не нарушил. У нас полстраны так ездит, устраивает аварии, а мы закрываем глаза. Но кто-то может по случайности одним колесом заехать на полосу, объезжая яму. Меня самого в такой же ситуации останавливали, штрафовали.
– Александр Горшков считает, что «Зенит» может сослать Кокорина за плохую игру в ФНЛ. Нужно ли это делать?
– Он должен выходить на поле и доказывать. Если этого не делать – тренер не поставит в основной состав, где у «Зенита» высокая конкуренция, а терять место Александр не хочет. Во вторую команду его не отправят, руководство на такой шаг не пойдет. Он – игрок сборной, может помочь «Зениту» в тех или иных целях.
Советский спорт в Санкт-Петербурге
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