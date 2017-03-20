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"Зенит" поздравил Николаса Ломбертса с 32-летием
20 марта защитнику "Зенита" и сборной Бельгии исполняется 32 года.
Воспитанник "Гента", Ломбертс присоединился к "Зениту" в 2007 году и за 10 лет стал самым титулованным легионером в истории клуба. Николас провел в составе сине-бело-голубых 286 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.
Вместе с "Зенитом" Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.
"Уважаемый Николас! Мы благодарим вас за верность клубным цветам и за неоценимый вклад в каждую победу и трофей "Зенита". С днем рождения!", - говорится в поздравлении на официальном сайте сине-бело-голубых.
Воспитанник "Гента", Ломбертс присоединился к "Зениту" в 2007 году и за 10 лет стал самым титулованным легионером в истории клуба. Николас провел в составе сине-бело-голубых 286 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.
Вместе с "Зенитом" Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.
"Уважаемый Николас! Мы благодарим вас за верность клубным цветам и за неоценимый вклад в каждую победу и трофей "Зенита". С днем рождения!", - говорится в поздравлении на официальном сайте сине-бело-голубых.
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