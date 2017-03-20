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"Зенит" поздравил Николаса Ломбертса с 32-летием

20 марта защитнику "Зенита" и сборной Бельгии исполняется 32 года.

Воспитанник "Гента", Ломбертс присоединился к "Зениту" в 2007 году и за 10 лет стал самым титулованным легионером в истории клуба. Николас провел в составе сине-бело-голубых 286 матчей, забил 11 мячей и отдал 6 результативных передач.

Вместе с "Зенитом" Ломбертс стал четырехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка страны, завоевал Суперкубок России и Кубок УЕФА.

"Уважаемый Николас! Мы благодарим вас за верность клубным цветам и за неоценимый вклад в каждую победу и трофей "Зенита". С днем рождения!", - говорится в поздравлении на официальном сайте сине-бело-голубых.
Теги: Зенит Ломбертс
Сегодня, 14:23
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 14:27) #
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В лучшем случае Николас интеллигент не от футбола а вообще. Прямая антология деревне из столице, ну как без этого. bowtie


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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