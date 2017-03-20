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КДК РФС рассмотрит использование громкой связи стадиона на матче "Терек" - ЦСКА

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о том, какие эпизоды 20-го тура чемпионата России будут рассмотрены на очередном заседании комитета.

"В Грозном во время игры "Терек" – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.

Матч "Локомотив" – "Спартак". Болельщики хозяев скандировали ненормативную лексику, использовали пиротехнику и сожгли спартаковскую атрибутику. Поклонники "красно-белых" также скандировали ненормативную лексику и использовали пиротехнику. Помимо этого гости продемонстрировали несогласованный баннер.

Во встрече "Зенит" – "Арсенал" болельщики обоих клубов использовали пиротехнику", – цитирует Григорьянца "СЭ".
Теги: Григорьянц
Сегодня, 14:46
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6
(2)
№6 Написал: Виталий Рогов (Сегодня, 16:14) #
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Регистрация: 20.03.2017
№5 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 16:07) #
  • +3
  •  (3)

Ничего личного,но один раз предупредили,второй,на третий раз надо уже более жесткие меры,но заранее предупредив и прописать,а то получается кому то дозволено все,а кому то нет
Регистрация: 23.09.2016
№4 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:02) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
У КДК что-то с органами чувств не в порядке. может, им лучше громкую связь не рассматривать, а прослушать?? может, тогда толк какой будет?? smirk


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№3 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 15:21) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«МЮ»
В Грозном во время игры "Терек" – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.

Надо внести технарь за это.
А то каждый матч одно и тоже, просто потому что на штрафы 10-100 тыс. руб всем пофиг.
И это идет от руководства.
Регистрация: 26.09.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 15:07) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Несогласованный баннер- это про БиБиСи?
Тот которым все восторгались?

Ну а кули....
, кто, если не мы, кто ,если не спартачи ?

Если у ВАС , прикормленный кабинетик, яиц не хватает на Поступок..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: ЦОДД Сибирия (Сегодня, 15:05) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Сибирь»
"В Грозном во время игры "Терек" – ЦСКА была использована система оповещения стадиона для поддержки команды хозяев.

В анус диктору микрофон, если без него жить не могут. Присудите пожалуйста, очень прошу.
Регистрация: 21.01.2016
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