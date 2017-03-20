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"Оренбург" занял 10-е место в списке самых возрастных клубов Европы

ФК "Оренбург" занял 10-е место в списке самых возрастных клубов в национальных чемпионатах, информирует официальный сайт исследовательского центра CIES Football Observatory.

Средний возраст игроков "Оренбурга" составляет 29,7 лет. Самым возрастным футболистом является 36-летний защитник Дмитрий Андреев.

В топ-100 самых возрастных команд Европы также попали "Локомотив" (15-е место; 29,4), "Ростов" (48; 28,64), тульский "Арсенал" (50; 28,61), "Краснодар" (54; 28,49), "Зенит" (56, 28,43), "Урал" (68; 28,18), ЦСКА (72; 28,16), "Крылья Советов" (78; 28,11).

Самой возрастной командой назван итальянский "Кьево" (32,09).
Теги: Оренбург
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