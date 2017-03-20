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Роман Павлюченко: с удовольствием продлил бы контракт с "Уралом"

Нападающий "Урала" Роман Павлюченко рассказал, что с удовольствием продлил бы свой контракт, который истекает летом текущего года.

"Завтра улетаю на сбор с командой. Пока не могу сказать, буду ли тренироваться в общей группе. Пару дней нужно будет присмотреться к своему состоянию. Если всё будет хорошо, то приступлю к занятиям в общей группе.

По поводу продления контракта с руководством пока не разговаривали. Конечно, есть желание продлить соглашение. Сделал бы это с удовольствием", - цитирует Павлюченко "Чемпионат".
Теги: Павлюченко Урал
Сегодня, 15:08
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№3 Написал: Виталий Рогов (Сегодня, 16:13) #
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Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: Fillosoff Москва (Сегодня, 16:06) #
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Болеет за:
«Спартак»
Еще бы!.. у нас бы вся страна с удовольствием бы согласилась: сидеть на скамейке у бровки во время матча. бесплатные: фитнес, массаж, процедуры, лечение.... и за все за это тебе еще и бешенныебабки платят! grimacing


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Я отвечаю за свои слова, а не за то, как вы их понимаете. (с)
Спартак, Ливерпуль, Реал, Милан.
Регистрация: 9.07.2008
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 15:47) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
..вот вопрос возникает...наверное на нем бабло моют?...

давно пора на покой...первенство Москвы..
Регистрация: 6.09.2013
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