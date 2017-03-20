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"Зенит" запланировал товарищеский матч с "Уфой"

После воскресного матча 20-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:0) игроки "Зенита", не задействованные в национальных сборных, получили четыре дня выходных.

Первая тренировка после отдыха назначена на ближайшую пятницу. Во время паузы в чемпионате намечена товарищеская игра с "Уфой", которая состоится в Санкт-Петербурге, информирует "СЭ"
Теги: Зенит
Сегодня, 15:19
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№5 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 16:22) #
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online

О,поклонники мясного клуба уже и здесь нагадили."Народные" сектанты беспокоются,раз в 15 лет шанс выпал,очко играет.Ведь следующего шанса можно недождаться.
Регистрация: 11.08.2008
№4 Написал: Миша Люберцы Люберцы (Сегодня, 16:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ssss13 ssss13
этим тоже по тридцатке приготовили к следующему туру или такса будет выше?

Нет, я так думаю новую Газель, бомжи прикупят уже к товарищескому матчу, а так как такса, к концу ПЛ - возрастёт, Семак по старой дружбе, новый Икарус из Венгрии попросит... сыграют - как надо.... а там и куй его знает, как карта ляжет, а то и на Мерседес за 600 тыс. зелени...денег бюджетных в стране - докуя...
Регистрация: 10.01.2014
№3 Написал: Виталий Рогов (Сегодня, 16:05) #
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online

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - insider4bet. c o m
Регистрация: 20.03.2017
№2 Написал: ssss13 ssss13 (Сегодня, 15:28) #
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online

этим тоже по тридцатке приготовили к следующему туру или такса будет выше?


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Новое произведение,автор Луческу:Слёзы зенита.
Регистрация: 18.03.2017
№1 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
отшлифовать так сказать договорные эпизоды..

все больше и больше "нравится" этот клуб педерастов под названием зенит..


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✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
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