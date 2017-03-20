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Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Главный тренер "Челси" Антонио Конте поделился своими мыслями после победы над "Сток Сити" в матче 30-го тура чемпионата Англии.
"Думаю, если хочешь выиграть чемпионат, важно не терять очки в матчах с командами из середины и нижней части таблицы. Важно сохранять победный ход. В этом заключается менталитет победителя. Мы одержали очень важную победу, и после этой тяжёлой игры я хочу разделить свою радость от победы с игроками и нашими болельщиками. Мои игроки понимают тот футбол, который я ставлю команде и адаптируются к моей системе и философии игры. Несомненно, мы выстраиваем нечто важное. Я должен поблагодарить всех своих игроков, потому что они усердно работают и верят в наш футбол, в его принципы. В каждой игре они демонстрируют полную самоотдачу, желание сражаться и показывают, что мы можем выиграть АПЛ. Но я полагаю, что всегда можно стать лучше, и, естественно, мы должны стать ещё лучше. Мы должны набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами. В противном случае мы рискуем упустить титул", - цитирует Конте пресс-служба клуба.
"Думаю, если хочешь выиграть чемпионат, важно не терять очки в матчах с командами из середины и нижней части таблицы. Важно сохранять победный ход. В этом заключается менталитет победителя. Мы одержали очень важную победу, и после этой тяжёлой игры я хочу разделить свою радость от победы с игроками и нашими болельщиками. Мои игроки понимают тот футбол, который я ставлю команде и адаптируются к моей системе и философии игры. Несомненно, мы выстраиваем нечто важное. Я должен поблагодарить всех своих игроков, потому что они усердно работают и верят в наш футбол, в его принципы. В каждой игре они демонстрируют полную самоотдачу, желание сражаться и показывают, что мы можем выиграть АПЛ. Но я полагаю, что всегда можно стать лучше, и, естественно, мы должны стать ещё лучше. Мы должны набрать 21 очко, чтобы стать чемпионами. В противном случае мы рискуем упустить титул", - цитирует Конте пресс-служба клуба.
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