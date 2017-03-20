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Иван Стринич может продолжить карьеру в "Кристал Пэлас"

Защитник "Наполи" Иван Стринич попал в сферу интересов "Кристал Пэлас", утверждает Sky Sports.

Английскому клубу в случае трансфера футболиста придётся выложить 4 миллиона евро.
Теги: Кристал Пэлас Наполи Трансферы
Сегодня, 19:21
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