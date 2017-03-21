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Руководство "Зенита" и "Локомотива" требуют извинений от СМИ за информацию о стимуляции

Генеральный директор "Зенита" Максим Митрофанов и президент "Локомотива" Илья Геркус высказались относительно информации о стимуляции питерцами железнодорожников в матче 20-го тура РФПЛ со "Спартаком".

"Расцениваем заявление журналиста ТАСС как оскорбительное, безответственное, лживое, грубо нарушающее журналистскую этику. Вдвойне прискорбно, что подобные высказывания позволяет себе представитель старейшего информационного агентства со славной историей и традициями.

Мы ожидаем немедленного опровержения, извинений со стороны агентства и осуждения сотрудника, допустившего подобные непрофессиональные действия", – цитирует Геркуса СЭ.

"Мы обычно глупости не комментируем. Но в данном случае с грустью вынуждены отметить, что когда представители солидного новостного агентства ведут себя как авторы жёлтого бульварного СМИ, это вызывает удивление и глубокое разочарование.

Надеюсь, что агентство и радиостанция, в эфире которой прозвучали оскорбительные для обоих клубов лживые сведения, разберутся в ситуации, каким образом непроверенная и абсурдная информация выдаётся их сотрудниками в эфир. Мы ожидаем публичных извинений и надеемся, что уважаемое агентство сделает выводы из данной ситуации", - сказал Митрофанов.
Теги: Зенит Локомотив
Сегодня, 08:52
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11
(4)
№11 Написал: mustang (Сегодня, 09:53) #
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  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
значит все так и было раз вместе орут
только вот стимулирование соперников прямого конкурента обычная практика в мировом футбола
только зенит стимулировал не паровоз а судью
Регистрация: 23.12.2015
№10 Написал: D-link (Сегодня, 09:42) #
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Не удержали 30 штук - хоть так отбить. Вроде Локо и Зенит, а... Крысы...
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: лысый Москва (Сегодня, 09:40) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Справку с банковский счетов за последние 3 дня пусть предъявят оба клуба и всех делов то!)))
Регистрация: 26.05.2007
№8 Написал: алдан 2016 (Сегодня, 09:38) #
  • -2
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online

Конечно лживое.Обещали бабосы за победу,а тут ничейка
Регистрация: 1.09.2016
№7 Написал: Sculptor (Сегодня, 09:27) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: vvsl09
А лживое ли оно???

Есть такое юридическое понятие - "презумпция невиновности". Доказательства на стол. Хотя на самом деле клубам правильнее не выступать с опровержениями, а просто подать совместное исковое заявление на этого журналиста в суд "за клевету" с требованием публичного опровержения и компенсации морального вреда.

это если денег не было,а то как-бы общее заявление не звучало примерно так-Мы денег не давали,но пусть это останется на совести журналистов,а в суд нам ходить некогда,работы много .и всем все станет ясно.
Регистрация: 1.02.2017
№6 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 09:25) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Алланазаров помню и про Карреру вбросы делал
что РУ приходилось собирать конфы для опровержений
я давно говорю - ТАСС та еще контора
Регистрация: 24.11.2008
№5 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 09:19) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Кубань»
Похоже, корреспондент ТАСС Максим Алланазаров, "сейчас закончит вообще все". Уроком ситуация послужит для всех горе-журналистов: нет доказательств - не 3,14зди.


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
№4 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 09:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vvsl09
А лживое ли оно???

Есть такое юридическое понятие - "презумпция невиновности". Доказательства на стол. Хотя на самом деле клубам правильнее не выступать с опровержениями, а просто подать совместное исковое заявление на этого журналиста в суд "за клевету" с требованием публичного опровержения и компенсации морального вреда.
Регистрация: 29.11.2014
№3 Написал: Sculptor (Сегодня, 09:08) #
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
тут все просто,если это неправда подавайте в суд,а то теперь каждый будет про вас разное думать и говорить,если не подадут и извинений не будет,значит деньги были и вы их заплатили.
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: MAG554 UdSSR (Сегодня, 09:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
в суд. делов то
Регистрация: 21.12.2010
№1 Написал: vvsl09 Камышин (Сегодня, 08:59) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
А лживое ли оно???
Регистрация: 1.04.2010
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