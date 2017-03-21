Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Джейми Варди признался, что ему угрожали после отставки Клаудио Раньери

Форвард "Лестера" Джейми Варди заявил, что получал смертельные угрозы после отставки главного тренера команды Клаудио Раньери, в причастности к которой его подозревали.

"Это страшно. Я прочитал в одной статье, что будто бы лично участвовал во встрече после матча с "Севильей", хотя на самом деле я три часа провел на антидопинговых процедурах. Но утку всё равно запустили, люди подхватили это, и вот теперь ты уже получаешь смертельные угрозы в свой адрес, в адрес твоей семьи, детей.

Это недопустимо, когда машину, за рулем которой сидит твоя жена, а сзади – дети, подрезают какие-то люди", - цитирует Варди "Р-Спорт" со ссылкой на BBC
Теги: Варди Лестер
Сегодня, 09:34
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.