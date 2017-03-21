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Игорь Шалимов: два рецидива, как у Мамаева – такое вижу в первый раз

Главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов рассказал о ситуации с полузащитником Павлом Мамаевым.

– Мамаев восстанавливался около полугода. С чем это связано?

– C двумя рецидивами – такое вижу в первый раз. Павел долго лечился, чтобы набрать форму, требуется время. Нельзя его сразу ставить на весь матч. Сейчас две недели паузы, дальше примем решение. Мы консультировались с нашими медиками – думали о том, сколько Мамаев выдержит, что с ногой может произойти на 60 – 70-й минуте. Плюс понимали, что в первом тайме соперник свежее, играть сложнее.

Поэтому приняли решение подпускать постепенно, во втором тайме – сначала 15 минут, потом на больший срок. Важно, что Мамаев усиливает игру. И в физическом плане его ничего не беспокоит.

СЭ
Теги: Шалимов Мамаев Краснодар
Сегодня, 09:45
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