Оливье Жиру: игроки "Арсенала" надеются, что Венгер продлит контракт

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру надеется, что главный тренер команды Арсен Венгер продлит контракт с клубом.



"Мы хотим, чтобы Венгер продлил контракт и продолжил нас тренировать. Игроки поддерживают Арсена. Надеемся выиграть Кубок Англии и отобраться в Лигу чемпионов", - заявил Жиру.



Ранее сообщалось, что французский специалист намерен остаться на своем посту на следующий сезон.