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Оливье Жиру: игроки "Арсенала" надеются, что Венгер продлит контракт

Нападающий "Арсенала" Оливье Жиру надеется, что главный тренер команды Арсен Венгер продлит контракт с клубом.

"Мы хотим, чтобы Венгер продлил контракт и продолжил нас тренировать. Игроки поддерживают Арсена. Надеемся выиграть Кубок Англии и отобраться в Лигу чемпионов", - заявил Жиру.

Ранее сообщалось, что французский специалист намерен остаться на своем посту на следующий сезон.
Теги: Арсенал Венгер Жиру
Сегодня, 09:50
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