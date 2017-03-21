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Виталий Мутко: крайне сложно будет подобрать соперника для сборной в сентябре
Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что в сентябре будет крайне сложно подобрать спарринг-партнера для сборной России.
"Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными.
Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем. Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
"Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными.
Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем. Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
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