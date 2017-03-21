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Виталий Мутко: крайне сложно будет подобрать соперника для сборной в сентябре

Вице-премьер РФ и глава РФС Виталий Мутко рассказал, что в сентябре будет крайне сложно подобрать спарринг-партнера для сборной России.

"Сейчас сборной предстоит сыграть два серьезных матча, а потом два в июне перед Кубком конфедераций. А далее мы работаем. Крайне сложно будет в сентябре подобрать соперника, потому что практически все континенты играют квалификацию, а в октябре и ноябре проблем для нас не создается, и мы уже ведем переговоры с серьезными сборными.

Я говорил, что мы будем делать все, чтобы играть с топовыми сборными, что мы и делаем. Для подготовки к чемпионату мира будут создаваться все условия. Все возможное со стороны РФС будет сделано. Конечно, многое будет зависеть от тренера и ребят, насколько они поймут, что за ними страна, болельщики. Это домашний чемпионат мира. Вот от этого многое будет зависеть", - передает слова Мутко "Р-Спорт".
Сегодня, 10:35
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№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 12:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Eugene24
Вполне ожидаемо, РФС мягко переводит стрелки на тренеров и ребят


Без шестерёнок и кардана,
Без всяких видимых причин
И днём и ночью неустанно
Наш вечный думатель урчит.
Он то замедлит, то убыстрит
Заветной мысли дерзкий бег -
И никакому мотористу
Его не выключить вовек!


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.

Минусёр, побереги указательный палец.
Мне рейтинг по барабану.
Регистрация: 19.09.2011
№3 Написал: AnK. (Сегодня, 11:59) #
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Болеет за:
«Спартак»
Мутко лучше б Сборную подбирал!
Регистрация: 1.02.2017
№2 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 11:54) #
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Вполне ожидаемо, РФС мягко переводит стрелки на тренеров и ребят


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011
№1 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:41) #
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Болеет за:
«Ростов»
Толку с нашей сборной не будет. Костяк сборной так и не определен. На каждую очередную игру происходит ротация 1/3 и более состава. Нужно сразу было формировать сборную из молодых игроков и наигрывать этот состав. Пусть они бы иногда и проигрывали (а ведь ни у Кот ди Вуара, ни у Бельгии не выиграем), но набирались опыта, приобретали уверенность и ответственность в играх такого уровня.
Регистрация: 30.11.2015
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