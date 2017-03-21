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СМИ: Диего Симеоне летом покинет "Атлетико"

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне покинет мадридский клуб по окончании текущего сезона, передает "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.

Сообщается, что аргентинский специалист может уйти из команды абсолютно бесплатно. Тренером интересуются лондонский "Арсенал", миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
Теги: Симеоне Атлетико
Сегодня, 10:59
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