СМИ: Диего Симеоне летом покинет "Атлетико"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
Вчера 23:29
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Вчера 23:21
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (26)
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (26)
Вчера 22:24
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Вчера 22:19
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Вчера 22:07
Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу (1)
Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу (1)
Вчера 22:06
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (12)
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (12)
Вчера 21:22
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Вчера 20:35
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (6)
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (6)
Вчера 19:28
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Вчера 19:12
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Вчера 19:05
Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной (2)
Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной (2)
СМИ: Диего Симеоне летом покинет "Атлетико"
Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне покинет мадридский клуб по окончании текущего сезона, передает "Газета.ru" со ссылкой на итальянские СМИ.
Сообщается, что аргентинский специалист может уйти из команды абсолютно бесплатно. Тренером интересуются лондонский "Арсенал", миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
Сообщается, что аргентинский специалист может уйти из команды абсолютно бесплатно. Тренером интересуются лондонский "Арсенал", миланский "Интер" и туринский "Ювентус".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.