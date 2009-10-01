Игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля

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Вчера 23:29
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Вчера 23:21
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (26)
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (26)
Вчера 22:24
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Вчера 22:19
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Вчера 22:07
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Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу (1)
Вчера 22:06
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (12)
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (12)
Вчера 21:22
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Вчера 20:35
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (6)
Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу за чемпионство (6)
Вчера 19:28
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Евгений Бушманов: на сбор молодежки пригласили Лихачева из "Спартака-2" и Ахметова из "Рубина
Вчера 19:12
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Антонио Конте: если хочешь выиграть чемпионат, не нужно терять очки в матчах с середняками
Вчера 19:05
Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной (2)
Владимир Ильин: встреча "Урала" с "Зенитом" будет особенной (2)
Игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля
Стало известно расписание матчей 21-23 туров чемпионата России, информирует официальный сайт РФПЛ.
21 тур
31 марта (пятница)
"Анжи" - "Урал" 19.30
1 апреля (суббота)
"Уфа" - "Локомотив" 15.00
"Арсенал" - "Томь" 17.30
2 апреля (воскресенье)
"Амкар" - "Терек" 11.30
"Рубин" - "Зенит" 14.00
ЦСКА - "Крылья Советов" 16.30
3 апреля (понедельник)
"Спартак-Москва" - "Оренбург" 19.30
"Ростов" - "Краснодар" 19.30
22 тур
8 апреля (суббота)
"Крылья Советов" - "Амкар" 14.00
"Терек" - "Арсенал" 16.30
"Зенит" - "Анжи" 19.00
9 апреля (воскресенье)
"Уфа" - "Спартак-Москва" 14.00
"Краснодар" – ЦСКА 16.30
"Локомотив" - "Ростов" 19.00
10 апреля (понедельник)
"Томь" - "Рубин" 15.00
"Урал" - "Оренбург" 17.30
23 тур
15 апреля (суббота)
"Амкар" - "Уфа" 12.00
ЦСКА - "Ростов" 14.30
"Анжи" - "Крылья Советов" 17.00
"Рубин" - "Краснодар" 19.30
16 апреля (воскресенье)
"Оренбург" - "Терек" 12.30
"Урал" - "Томь" 15.00
"Арсенал" - "Локомотив" 17.30
"Спартак-Москва" - "Зенит" 20.00
21 тур
31 марта (пятница)
"Анжи" - "Урал" 19.30
1 апреля (суббота)
"Уфа" - "Локомотив" 15.00
"Арсенал" - "Томь" 17.30
2 апреля (воскресенье)
"Амкар" - "Терек" 11.30
"Рубин" - "Зенит" 14.00
ЦСКА - "Крылья Советов" 16.30
3 апреля (понедельник)
"Спартак-Москва" - "Оренбург" 19.30
"Ростов" - "Краснодар" 19.30
22 тур
8 апреля (суббота)
"Крылья Советов" - "Амкар" 14.00
"Терек" - "Арсенал" 16.30
"Зенит" - "Анжи" 19.00
9 апреля (воскресенье)
"Уфа" - "Спартак-Москва" 14.00
"Краснодар" – ЦСКА 16.30
"Локомотив" - "Ростов" 19.00
10 апреля (понедельник)
"Томь" - "Рубин" 15.00
"Урал" - "Оренбург" 17.30
23 тур
15 апреля (суббота)
"Амкар" - "Уфа" 12.00
ЦСКА - "Ростов" 14.30
"Анжи" - "Крылья Советов" 17.00
"Рубин" - "Краснодар" 19.30
16 апреля (воскресенье)
"Оренбург" - "Терек" 12.30
"Урал" - "Томь" 15.00
"Арсенал" - "Локомотив" 17.30
"Спартак-Москва" - "Зенит" 20.00
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