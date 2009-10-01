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Игра "Спартак" - "Зенит" состоится 16 апреля

Стало известно расписание матчей 21-23 туров чемпионата России, информирует официальный сайт РФПЛ.

21 тур

31 марта (пятница)

"Анжи" - "Урал" 19.30

1 апреля (суббота)

"Уфа" - "Локомотив" 15.00

"Арсенал" - "Томь" 17.30

2 апреля (воскресенье)

"Амкар" - "Терек" 11.30

"Рубин" - "Зенит" 14.00

ЦСКА - "Крылья Советов" 16.30

3 апреля (понедельник)

"Спартак-Москва" - "Оренбург" 19.30

"Ростов" - "Краснодар" 19.30

22 тур

8 апреля (суббота)

"Крылья Советов" - "Амкар" 14.00

"Терек" - "Арсенал" 16.30

"Зенит" - "Анжи" 19.00

9 апреля (воскресенье)

"Уфа" - "Спартак-Москва" 14.00

"Краснодар" – ЦСКА 16.30

"Локомотив" - "Ростов" 19.00

10 апреля (понедельник)

"Томь" - "Рубин" 15.00

"Урал" - "Оренбург" 17.30

23 тур

15 апреля (суббота)

"Амкар" - "Уфа" 12.00

ЦСКА - "Ростов" 14.30

"Анжи" - "Крылья Советов" 17.00

"Рубин" - "Краснодар" 19.30

16 апреля (воскресенье)

"Оренбург" - "Терек" 12.30

"Урал" - "Томь" 15.00

"Арсенал" - "Локомотив" 17.30

"Спартак-Москва" - "Зенит" 20.00
Сегодня, 11:27
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25
(1)
№25 Написал: Вчера. (Сегодня, 13:05) #
  • -1
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online

Цитата: D-link
Цитата: Вчера.
не хотят чтобы в первопрестольную... приехала грязь

Да лад, у нас в столице вообще традиция - всякой нецисти устраивать парад... А потом за ними пускать поливалки (( stuck_out_tongue_closed_eyes ))

нех на это убожество... воду расходовать... да и смог потом заепет на месяц минимум...пусть на сортир арене по телеку смотрят...
Регистрация: 21.03.2017
№24 Написал: Сабака-бабака (Сегодня, 13:04) #
  • -2
  •  (2)
online

Значит 17 нева выйдет из берегов .... Будет столько слёз ....
Регистрация: 21.01.2016
№23 Написал: D-link (Сегодня, 13:01) #
  • -2
  •  (2)

Цитата: Вчера.
не хотят чтобы в первопрестольную... приехала грязь

Да лад, у нас в столице вообще традиция - всякой нечисти устраивать парад... А потом за ними пускать поливалки (( stuck_out_tongue_closed_eyes ))
Регистрация: 21.03.2017
№22 Написал: seryu Москва (Сегодня, 13:00) #
  • -1
  •  (3)
online

Цитата: Buiser812
Нормально так поступили, вместо субботы и начала матча в 16.00, они перенесли на воскресенье на 20.00, как по свински, мяч закончится в 22.00, пока продержат, в понедельник на работу хрен успеешь.
Спасибо Спартак


Прежде чем писать эту ересь, попробуй включить голову и подумать,
от кого зависит время начала матчей.
Регистрация: 17.03.2009
№21 Написал: Вчера. (Сегодня, 12:57) #
  • -1
  •  (3)
online

не хотят чтобы в первопрестольную... приехала грязь..сидите дома епта...
Регистрация: 21.03.2017
№20 Написал: PAVEL999 (Сегодня, 12:51) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: zenit47
в 23 туре Зенит сравняется со Спартаком

какой ты прыткий голубой наш петушок
Регистрация: 6.02.2017
№19 Написал: Buiser812 (Сегодня, 12:42) #
  • -3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Нормально так поступили, вместо субботы и начала матча в 16.00, они перенесли на воскресенье на 20.00, как по свински, мяч закончится в 22.00, пока продержат, в понедельник на работу хрен успеешь.
Спасибо Спартак


--------------------
..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016
№18 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 12:30) #
  • +2
  •  (6)
online

Цитата: Серж1
надо ставить иностранца судить!!!!!

Айтекина. Отличный судья. И иностранец.
Регистрация: 3.03.2007
№17 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 12:24) #
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
ГЕНИАЛЬНО!!! В воскресенье в 20-00. Рфс вообще не понимаю, то в 11-30 утра, то в 8 вечера вск, когда надо доехать до Питера и успеть на работу...


--------------------
КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№16 Написал: D-link (Сегодня, 12:22) #
  • -1
  •  (7)

Цитата: Colambous
Вот и

Куличи на пасху обычно освящают. А нечисть. Нечисть - это не только те, кто не моется, хотя тоже признак. От святого начинает себя хреново чувствовать. Так что нечисти не повезло, категорически. А еще можем судей святой водой окропить... Тогда вам совсем - амба Амба, кстати, дальневосточное название тигра. Увидел - и амба
Регистрация: 21.03.2017
№15 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 12:17) #
  • -3
  •  (5)
online

При
Цитата: Обнинский
На Пасху будет игра!

Вот и припасхалят негритят.Яйцами будут биться прямо на поле.
Регистрация: 24.11.2016
№14 Написал: tuner (Сегодня, 12:15) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Ростов»
А в связи с чем перенос? Планировался на 15-ое.
Регистрация: 29.08.2015
№13 Написал: Серж1 Питер (Сегодня, 12:15) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
надо ставить иностранца судить!!!!!
Регистрация: 21.07.2011
№12 Написал: Lord_Vik Москва (Сегодня, 12:14) #
  • +5
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
в 23 туре Зенит сравняется со Спартаком

У Рубина и Анжи уже выйграли?
Регистрация: 22.09.2007
№11 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:10) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
С Оренбургом единственный вечерний матч в Москве

И в понедельник ????

6ля, я обожаю этих парней !

очень много игроков из спартака в сборной, устанут,из графика выбьются. отдохнуть надо дать ребятам, сезон тяжелый, очень много игр, важных игр. Чемпионство все таки


Всё равно будет полный стадион .!

ну в России всегда было две беды дороги и .... спартковские болельщики))) извини не удержался))) Да простят меня мясные


Их три в России, в таком случае,- ещё ФКЗкнит со всеми его хамоватыми потрохами..

Не слежу за сборной.. Совсем забыл, что у неё какието там игры..

Косянул- признаЮ

Но сваливаться в оскорбления- не стану.
Извини- удержусь.))))))


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№10 Написал: D-link (Сегодня, 12:03) #
  • +1
  •  (5)

Опять Иванов будет? По просьбе клубов
Регистрация: 21.03.2017
№9 Написал: Нет (Сегодня, 11:58) #
  • 0
  •  (10)

извини не удержался)))[/quote]
А потому,что идиот.
Регистрация: 21.04.2016
№8 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:51) #
  • -3
  •  (13)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
С Оренбургом единственный вечерний матч в Москве

И в понедельник ????

6ля, я обожаю этих парней !

очень много игроков из спартака в сборной, устанут,из графика выбьются. отдохнуть надо дать ребятам, сезон тяжелый, очень много игр, важных игр. Чемпионство все таки


Всё равно будет полный стадион .!

ну в России всегда было две беды дороги и .... спартковские болельщики))) извини не удержался))) Да простят меня мясные
Регистрация: 17.05.2013
№7 Написал: Sergeevich Караганда (Сегодня, 11:49) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«МЮ»
Цитата: zenit47
в 23 туре Зенит сравняется со Спартаком

Не думаю, на ком они еще потеряют очки (даже если учесть что Зенит выиграет у Спартака и предыдущие игры)? С Ориенбургом или Уфой? Думаю и в том и другом случае можно максимум на ничейку рассчитывать, а скорее всего Ориенбург дома обыграют.

Так что минимум 1 очко разницы останется, а вот после 25 тура уже не факт.
Регистрация: 26.09.2015
№6 Написал: Обнинский Обнинск (Сегодня, 11:43) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
На Пасху будет игра!
Регистрация: 1.03.2017
№5 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:39) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: zenit47
Цитата: Пивовед
С Оренбургом единственный вечерний матч в Москве

И в понедельник ????

6ля, я обожаю этих парней !

очень много игроков из спартака в сборной, устанут,из графика выбьются. отдохнуть надо дать ребятам, сезон тяжелый, очень много игр, важных игр. Чемпионство все таки


Всё равно будет полный стадион .!


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 11:37) #
  • +3
  •  (15)
online

Цитата: zenit47
в 23 туре Зенит сравняется со Спартаком

Бюджетом.
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:34) #
  • 0
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Пивовед
С Оренбургом единственный вечерний матч в Москве

И в понедельник ????

6ля, я обожаю этих парней !

очень много игроков из спартака в сборной, устанут,из графика выбьются. отдохнуть надо дать ребятам, сезон тяжелый, очень много игр, важных игр. Чемпионство все таки
Регистрация: 17.05.2013
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:32) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
С Оренбургом единственный вечерний матч в Москве

И в понедельник ????

6ля, я обожаю этих парней !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 11:30) #
  • -1
  •  (19)
online
Болеет за:
«Зенит»
в 23 туре Зенит сравняется со Спартаком
Регистрация: 17.05.2013
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