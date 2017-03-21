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Полуфинальный матч Кубка России "Урал" - "Рубин" перенесен на день позже

Матч полуфинала Кубка России между "Уралом" и "Рубином" пройдет 6 апреля в Екатеринбурге. До этого планировалось, что встреча состоится днем ранее.

Второй полуфинал "Локомотив" – "Уфа" состоится, как было намечено ранее, 5 апреля в Москве, передает официальный сайт РФС.
Сегодня, 11:47
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