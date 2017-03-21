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"Краснодар" организует для своих болельщиков поездку на игру с "Ростовом"

"Краснодар" организует для своих болельщиков выезд на матч 21-го тура премьер-лиги с "Ростовом", передает официальный сайт "горожан".

Болельщики cмогут воспользоваться специальным предложением: приобрести талон, позволяющий попасть на гостевой сектор "Олимпа-2", и включающий поездку на автобусе в Ростов-на-Дону и обратно. Стоимость на одного человека – 1000 рублей.
Теги: Краснодар
Сегодня, 11:58
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