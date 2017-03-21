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Сергей Куликов: матч полуфинала Кубка перенесен ради телевизионной трансляции

Российский футбольный союз принял решение перенести полуфинальный матч Кубка России между "Уралом" и "Рубином" с 5 на 6 апреля ради телевизионной трансляции, чтобы полуфиналы не пересекались по времени, сообщил руководитель департамента профессионального футбола РФС Сергей Куликов.

"Перенос матча "Урал" - "Рубин" на один день – это организационный момент РФС. Будет возможность показать этот матч всей стране по телевидению в вечернее время, то есть каждый полуфинал сможем показать отдельно, чтобы они не пересекались по времени. Таким образом, будет два чисто кубковых телевизионных вечера", - цитирует Куликова "Р-Спорт".

По словам президента "Урала" Григория Иванова, его клуб не просил о переносе домашнего матча Кубка России с "Рубином". "Мы не просили о переносе кубкового матча с "Рубином". Это прерогатива РФС. У нас не было никаких пожеланий", - сказал Иванов.
Сегодня, 12:05
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