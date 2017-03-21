На матч Россия - Кот-д'Ивуар продана 21 тысяча билетов

Российский футбольный союз реализовал 21 тысячу билетов на игру сборных России и Кот-д'Ивуара, сообщили в пресс-службе РФС.Матч между командами России и Кот-д'Ивуара пройдет в пятницу на стадионе "Краснодар". Арена вмещает около 34 тысяч зрителей."На сегодняшний день продана 21 тысяча билетов. Но время до матча еще есть, и мы рассчитываем, что болельщиков будет больше", - сообщили в пресс-службе.