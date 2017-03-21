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РФС: заявок из Кот-д`Ивуара на билеты не поступало

Заявок из Кот-д`Ивуара на билеты на товарищеский матч со сборной России в Российский футбольный союз не поступало, сообщили в пресс-службе организации.

"Заявок из Кот-д`Ивуара на билеты (на матч с командой России) в РФС не поступало", - передает "Р-Спорт" информацию пресс-службы РФС.
Сегодня, 12:30
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