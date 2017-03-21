Марио Балотелли попросил помощи, чтобы завязать шнурки на бутсах (видео)

Нападающий "Ниццы" Марио Балотелли пропустил начало встречи с "Нантом" (1:1) в рамках 30-го тура чемпионата Франции из-за проблем со шнурками.В преддверии матча итальянец вышел на поле вместе со своими одноклубниками, однако перед стартовым свистком арбитра Балотелли почувствовал, что у него сильно затянуты шнурки на бутсах.Сам футболист не смог справиться с этой проблемой и обратился за помощью к персоналу "Ниццы", после чего они в течение двух минут перешнуровывали бутсы итальянца.