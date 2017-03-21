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Сборная Уэльса на ЧМ-2018 хочет базироваться в Краснодаре

Сборная Уэльса в случае выхода в финальную стадию чемпионат мира 2018 года в России планирует базироваться в Краснодаре, сообщил посол Великобритании в РФ Лори Бристоу.

"Хотел бы уточнить, насколько я понимаю, национальная команда Уэльса хотела бы сделать Краснодар своей базой. Мы будем с вами поддерживать связь по деталям этого направления", - сказал посол.

ТАСС
Теги: Сборная Уэльса
Сегодня, 12:56
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№1 Написал: сын кубани краснодар (Сегодня, 13:11) #
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online
Болеет за:
«Краснодар»
на базу "Кубани" их, а Сербов в академию(если выйдут)


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Краснодар-футбольная столица юга Руси!
Регистрация: 30.04.2009
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