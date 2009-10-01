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"Зенит" повторил клубный рекорд по количеству домашних побед

Победа над тульским "Арсеналом" стала для сине-бело-голубых 12-й подряд на "Петровском".

Петербуржцы повторили клубный рекорд, установленный в 1995 году. Под руководством Павла Садырина сине-бело-голубые в том сезоне одержали подряд 11 побед в первой лиге и еще одну в 1/32 финала Кубка России.

В сезоне-2016/17 зенитовцы начали новую рекордную серию победой над пермским "Амкаром" в августе прошлого года. Восемь раз сине-бело-голубые обыгрывали соперников в чемпионате России, еще четыре - в Лиге Европы УЕФА. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 32:6.

ФК "Зенит"
Теги: Зенит
Сегодня, 13:57
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№2 Написал: зеленая оса (Сегодня, 15:13) #
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Домашняя команда smile
Регистрация: 10.03.2017
№1 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Зенит»
И показал самый худший результат на выезде за последние лет 10


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
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