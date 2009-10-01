"Зенит" повторил клубный рекорд по количеству домашних побед

Победа над тульским "Арсеналом" стала для сине-бело-голубых 12-й подряд на "Петровском".Петербуржцы повторили клубный рекорд, установленный в 1995 году. Под руководством Павла Садырина сине-бело-голубые в том сезоне одержали подряд 11 побед в первой лиге и еще одну в 1/32 финала Кубка России.В сезоне-2016/17 зенитовцы начали новую рекордную серию победой над пермским "Амкаром" в августе прошлого года. Восемь раз сине-бело-голубые обыгрывали соперников в чемпионате России, еще четыре - в Лиге Европы УЕФА. Разница забитых и пропущенных мячей составляет 32:6.