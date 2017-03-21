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Александр Трошечкин: при Бердыеве любой игрок будет прибавлять
Полузащитник "Ростова" Александр Трошечкин, выступающий в аренде в воронежском "Факеле" прокомментировал работу тренера ростовчан Курбана Бердыева.
"Со мной Курбан Бекиевич не очень часто общался. Он очень сильный тренер, критикует по делу, до мелочей все разбирает. При нем любой человек будет прибавлять.
Скажу так: лучший вариант – это стабильно играть. Второй вариант после этого – попасть к Бердыеву и нестабильно играть.
Я под руководством Бердыева тренировался полтора года и играл практически на всех позициях. Сам Курбан Бекиевич мне говорил уходить в аренду, что я и сам понимал. Теперь посмотрим, что будет летом", - цитирует Трошечкина "Р-Спорт".
"Со мной Курбан Бекиевич не очень часто общался. Он очень сильный тренер, критикует по делу, до мелочей все разбирает. При нем любой человек будет прибавлять.
Скажу так: лучший вариант – это стабильно играть. Второй вариант после этого – попасть к Бердыеву и нестабильно играть.
Я под руководством Бердыева тренировался полтора года и играл практически на всех позициях. Сам Курбан Бекиевич мне говорил уходить в аренду, что я и сам понимал. Теперь посмотрим, что будет летом", - цитирует Трошечкина "Р-Спорт".
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