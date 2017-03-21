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Фоторепортаж с тренировки сборной России

Предлагаем вашему вниманию фоторепортаж с открытой тренировки сборной России по футболу от 21 марта 2017 года, прошедшей на базе академии ФК "Краснодар":












Теги: Краснодар Фото Сборная России
Сегодня, 14:25
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