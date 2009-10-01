Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Лучший игрок 20 тура
Новости партнеров
Лента новостей:
14:27
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (6)
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться (6)
13:27
Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (8)
Александр Беленов: мы в Краснодар не на экскурсию приехали, а защищать честь страны (видео) (8)
Вчера 23:29
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Россия и Германия проведут ряд мероприятий, чтобы "сыграть на сближение" в преддверии ЧМ-2018
Вчера 23:21
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (29)
Валерий Карпин: "Спартак" - одна из самых атакующих команд, и при этом ни разу не заработал пенальти? (29)
Вчера 22:24
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Валерий Карпин: слова Луческу о том, что "Зенит" сильнее всех в РФПЛ? Для начала надо посмотреть в таблицу (26)
Вчера 22:19
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Неймар: восхищаюсь английской Премьер-лигой (2)
Вчера 22:07
Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу (1)
Видео с сегодняшней тренировки сборной России по футболу (1)
Вчера 22:06
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (13)
Жозе Моуринью подарил Бердыеву сувенир в виде кубка (фото) (13)
Вчера 21:22
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Артем Дзюба отправился в Москву на медобследование (5)
Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться
Вице-премьер Виталий Мутко побывал с инспекцией на стадионе "Авангард" в Домодедове, который станет одной из баз для команд ЧМ-2018.
"Московская область имеет огромное значение в подготовке к ЧМ-2018. 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд.
Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.
Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Инстаграме будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться.
Доклад Московской области удовлетворил. Регион серьезно подходит к делу, на большинстве объектов идет работа, тревог нет. Хочу поблагодарить команду за профессиональное отношение. Проект огромный, отставания могут быть, но они не критические. Уверен, все будет на высоком уровне", – передает слова Мутко "Р-Спорт".
"Московская область имеет огромное значение в подготовке к ЧМ-2018. 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд.
Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.
Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Инстаграме будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться.
Доклад Московской области удовлетворил. Регион серьезно подходит к делу, на большинстве объектов идет работа, тревог нет. Хочу поблагодарить команду за профессиональное отношение. Проект огромный, отставания могут быть, но они не критические. Уверен, все будет на высоком уровне", – передает слова Мутко "Р-Спорт".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.