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Виталий Мутко: какой-нибудь Роналду скажет, что у нас плохие поля, а нам потом оправдываться

Вице-премьер Виталий Мутко побывал с инспекцией на стадионе "Авангард" в Домодедове, который станет одной из баз для команд ЧМ-2018.

"Московская область имеет огромное значение в подготовке к ЧМ-2018. 17 тренировочных баз и центров для проживания будет здесь, это больше половины. Могу сказать, что все базы будут востребованы, нужно подготовить все условия для команд.

Посмотрели один из объектов, абсолютно уверен, что все будет реализовано. Областью проделана большая работа. Проблемы есть всегда, с прохождением экспертизы и так далее.

Главный вопрос – подготовка газонов, потому что приедут команды, а какой-нибудь Роналду со 100 миллионами подписчиков в Инстаграме будет говорить, что что-то не то, а нам потом оправдываться.

Доклад Московской области удовлетворил. Регион серьезно подходит к делу, на большинстве объектов идет работа, тревог нет. Хочу поблагодарить команду за профессиональное отношение. Проект огромный, отставания могут быть, но они не критические. Уверен, все будет на высоком уровне", – передает слова Мутко "Р-Спорт".
Теги: Мутко
Сегодня, 14:27
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6
(1)
№6 Написал: Девятикратные Москва (Сегодня, 15:35) #
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Думаю если у выборочного миллиарда людей спросить кто такой Роналдо и Мудко, то думаю 500 млн. знают кто такой Роналдо, и дай бог миллион - кто Мудко, и то из них половина знают его по его дебилизмам...

Роналдо деньги зарабатывает сам, Мудко - откатами...

З.Ы. А что, про поле в Ростове наврали??? Стыдно в 21 веке иметь такие поля. Думаю и после ЧМ будут красивые трибуны и куёвые поля...


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"Нет, дорогой мой, разруха не в клозетах, а в головах" (Ф.Ф.Преображенский)

Надеюсь мы всё это переживём...
Регистрация: 11.12.2007
№5 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:12) #
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Болеет за:
«Спартак»
"Какой нибудь" Роналдо один из лучших игроков в истории мирового футбола! А "какой нибудь" мутко вор и коррупционер. А слабо сделать так, чтобы не пришлось краснеть?


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жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№4 Написал: tfu St.Petersburg (Сегодня, 14:43) #
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Болеет за:
«Зенит»
Сделай хорошие, бабок то немерено. А то мутко только и делает что "оправдывается"


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КР: 1998/99, 2009/10, 2015/16
ЧР: 2007, 2010, 2011/12, 2014/15
С/КР:2008, 2011, 2015, 2016
Регистрация: 30.07.2009
№3 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
ну и дебил


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Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№2 Написал: fits (Сегодня, 14:35) #
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online

А что вы хотите?
Деньги выделяются на мировом уровне...
А поля будут на районном...
Регистрация: 6.10.2016
№1 Написал: Losgehts Besser als RUSS-land (Сегодня, 14:33) #
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Какой нибудь Мудако обосрется а потом простые люди страдают
Регистрация: 8.12.2016
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