Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Спартак" стал самой посещаемой командой 20-го тура РФПЛ

В сезоне-2016/17 за игрой "Спартака" с трибун наблюдали 458,5 тыс. зрителей.

Матчи "Зенита" и ЦСКА, занимающих вторую и третью строчки этого рейтинга, в этом сезоне посмотрели 332 931 и 295 031 зритель соответственно, информирует официальный сайт красно-белых.

Ранее за матчем "Локомотив" - "Спартак" с трибун стадиона в Черкизове наблюдали 27 402 болельщика, большинство из которых поддерживали "Спартак".
Теги: Спартак
Сегодня, 14:49
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.