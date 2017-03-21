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Тренировка сборной России 21 марта: видеосюжет

Сборная России во вторник провела тренировку в рамках подготовки к предстоящим товарищеским матчам с Кот-д'Ивуаром и Бельгией.

Предлагаем вашему вниманию небольшой видеосюжет снятый в течение 15 минут, доступных для СМИ.



Rusfootball.info
Теги: Сборная России Rвидео
Сегодня, 14:56
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