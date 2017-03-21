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Владимир Хозин не поможет "Уралу" до конца сезона из-за инфекции

Доктор "Урала" Андрей Чертков сообщил, что защитник Владимир Хозин не сможет выступать до конца сезона из-за инфекции, которая развилась после операции.

В прошлом году футболист перенес операцию в Финляндии, после которой у игрока развилась инфекция, поэтому ему потребовалась еще одна операция.

"В октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава. Минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре. В одном из матчей Владимир вновь почувствовал дискомфорт.

В течение месяца Хозин обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы. Специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра. Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет 2-3 месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы касаемо сроков восстановления игрока", - цитирует Черткова пресс-служба клуба.
Теги: Урал
Сегодня, 15:17
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№2 Написал: 120220 (Сегодня, 15:30) #
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Болеет за:
«Урал»
Вот тебе и раз. Жалко, в молодом возрасте да по больницам. Здоровья тебе Вовчик.
Регистрация: 29.07.2008
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 15:23) #
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Здоровья футболисту и человеку.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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