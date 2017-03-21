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Владимир Хозин не поможет "Уралу" до конца сезона из-за инфекции
Доктор "Урала" Андрей Чертков сообщил, что защитник Владимир Хозин не сможет выступать до конца сезона из-за инфекции, которая развилась после операции.
В прошлом году футболист перенес операцию в Финляндии, после которой у игрока развилась инфекция, поэтому ему потребовалась еще одна операция.
"В октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава. Минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре. В одном из матчей Владимир вновь почувствовал дискомфорт.
В течение месяца Хозин обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы. Специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра. Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет 2-3 месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы касаемо сроков восстановления игрока", - цитирует Черткова пресс-служба клуба.
В прошлом году футболист перенес операцию в Финляндии, после которой у игрока развилась инфекция, поэтому ему потребовалась еще одна операция.
"В октябре Владимир восстановился и приступил к тренировкам в общей группе, а позже стал принимать участие в матчах молодежного состава. Минувшей зимой защитник готовился с главной командой к продолжению сезона, провел сбор на Кипре. В одном из матчей Владимир вновь почувствовал дискомфорт.
В течение месяца Хозин обследовался в России, а также в одной из ведущих спортивных клиник Европы. Специалисты обнаружили у него инфекцию, поразившую мягкие ткани бедра. Владимиру было назначено длительное лечение, которое, по предварительным оценкам, займет 2-3 месяца. По его итогам можно будет делать прогнозы касаемо сроков восстановления игрока", - цитирует Черткова пресс-служба клуба.
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