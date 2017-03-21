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Гендиректор "Уфы": Перескоков выписан из больницы, сегодня он вернется в Уфу
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что тренер вратарей Юрий Перескоков выписан из больницы.
"Юрия Валентиновича выписали из больницы. Сегодня он вернется в Уфу, где пройдет углубленное медицинское обследование.
Понимаю его стремление как можно скорее приступить к работе, но для нас в первую очередь важно здоровье тренера", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, тренер пережил клиническую смерть из-за остановки сердца во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России. Стараниями врачей сердце удалось запустить.
"Юрия Валентиновича выписали из больницы. Сегодня он вернется в Уфу, где пройдет углубленное медицинское обследование.
Понимаю его стремление как можно скорее приступить к работе, но для нас в первую очередь важно здоровье тренера", - цитирует Газизова "СЭ".
Напомним, тренер пережил клиническую смерть из-за остановки сердца во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России. Стараниями врачей сердце удалось запустить.
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