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Гендиректор "Уфы": Перескоков выписан из больницы, сегодня он вернется в Уфу

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов сообщил, что тренер вратарей Юрий Перескоков выписан из больницы.

"Юрия Валентиновича выписали из больницы. Сегодня он вернется в Уфу, где пройдет углубленное медицинское обследование.

Понимаю его стремление как можно скорее приступить к работе, но для нас в первую очередь важно здоровье тренера", - цитирует Газизова "СЭ".

Напомним, тренер пережил клиническую смерть из-за остановки сердца во время перелета в Краснодар на матч 20-го тура чемпионата России. Стараниями врачей сердце удалось запустить.
Теги: Уфа Газизов
Сегодня, 15:59
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 16:10) #
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Юрия знаю по совместной игре в КРАСНОЙ ПРЕСНЕ , для меня это был шок, здоровья , береги себя Юра, Какие Дочки ...сорвались быстро приехали, Юра больше не пугай так...того кто знает и помнит и уважает тебя.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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