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"Реал" планирует заключить с Каримом Бензема новое соглашение

"Реал" намерен подписать со своим нападающим Каримом Бензема новый контракт, утверждает Marca.

Его условия уже обговариваются сторонами. Действующее соглашение форварда с мадридским клубом рассчитано до лета 2019 года.
Теги: Бензема Реал
Сегодня, 17:06
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