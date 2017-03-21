"Реал" планирует заключить с Каримом Бензема новое соглашение

"Реал" намерен подписать со своим нападающим Каримом Бензема новый контракт, утверждает Marca.



Его условия уже обговариваются сторонами. Действующее соглашение форварда с мадридским клубом рассчитано до лета 2019 года.