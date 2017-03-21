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Ян Дюрица: лучшим словакским футболистом в прошлом году был Гамшик

Защитник "Трабзонспора" Ян Дюрица назвал лучшим игроком Словакии в прошлом году полузащитника "Наполи" Марека Гамшика.

"Не люблю оценивать себя, пусть это делают другие. На мой взгляд, лучшим сейчас является Гамшик. Марек проводит отличный сезон, и он был одним из лучших игроков сборной Словакии", - цитирует Дюрицу Sportky
Теги: Дюрица Гамшик
Сегодня, 19:49
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№1 Написал: Allsanya г.Череповец (Сегодня, 19:59) #
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словаТСкий????????? мда..
Регистрация: 17.12.2015
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