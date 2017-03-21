Ян Дюрица: лучшим словакским футболистом в прошлом году был Гамшик

Защитник "Трабзонспора" Ян Дюрица назвал лучшим игроком Словакии в прошлом году полузащитника "Наполи" Марека Гамшика.



"Не люблю оценивать себя, пусть это делают другие. На мой взгляд, лучшим сейчас является Гамшик. Марек проводит отличный сезон, и он был одним из лучших игроков сборной Словакии", - цитирует Дюрицу Sportky