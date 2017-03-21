Петр Чех - лучший футболист Чехии

Вратарь "Арсенала" Петр Чех стал лучшим футболистом Чехии 2016 года в рекордный девятый раз, передает Daile Mail.



34-летний футболист признан лучшим по результатам опроса игроков, тренеров, членов национальной федерации футбола и журналистов. Второе место занял полузащитник немецкой "Герты" Владимир Дарида, третье - футболист китайского клуба "Хэнань Цзянье" Борек Дочкал, который в прошлом сезоне выступал за пражскую "Спарту".