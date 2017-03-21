Юлиан Нагельсманн признан лучшим тренером Германии в 2016 году

Главный тренер "Хоффенхайма" Юлиан Нагельсманн признан лучшим тренером Германии в 2016 году, информирует официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).



Нагельсманн – самый молодой тренер в истории Бундеслиги. Он начал работать с "Хоффенхаймом" в феврале 2016, когда ему было всего лишь 28 лет.