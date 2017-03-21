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Франческо Тотти: Спаллетти - это будущее "Ромы"

Нападающий "Ромы" Франческо Тотти выразил надежду, что главный тренер Лучано Спаллетти продлит с клубом контракт, истекающий в конце сезона, сообщает Football Italia.

"Я бы хотел, чтобы Спаллетти остался тренером "Ромы". Он — это будущее команды. Что касается моего будущего, то через год я могу работать директором клуба, продолжать выходить на поле или заниматься поиском будущих чемпионов в роли агента. У меня большой опыт в футболе", — сказал Тотти.

"Газета.ру"
Теги: Тотти Спаллетти Рома
Вчера, 23:12
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