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Уэйн Руни летом может бесплатно перейти в "Эвертон"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни бесплатно перейдет в "Эвертон" во время летнего трансферного окна, передает "Газета.ru" со ссылкой на The Independent.

Сообщается, что манкунианцы готовы расстаться с игроком без какой-либо компенсации, если "ириски" предложат Руни недельную зарплату в размере ?150 тыс. В "МЮ" 31-летний нападающий получает ?230 тыс. в неделю.
Теги: Руни Эвертон Манчестер Юнайтед
Сегодня, 03:02
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