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Сильвестр Игбун: еда, погода - с этим в России все отлично, жаль мало кто говорит по-английски
Нападающий "Уфы" Сильвестр Игбун рассказал о том, как воспринял переезд в Россию.
"Ничего не знал об "Уфе" до поступившего от нее предложения. Мне все понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чем не жалею: мы очень много боролись в прошлом году и в этом видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.
Еда, погода - с этим в России все отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски - это действительно странно. Я совсем немного говорю по-русски. "Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально" - вот эти пять слов знаю.
Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в "Уфе" и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю", - цитирует нигерийского форварда "Чемпионат".
"Ничего не знал об "Уфе" до поступившего от нее предложения. Мне все понравилось, и я решил принять его. Хорошо сработал мой агент Хорен Калашян, и трансфер состоялся быстро. Ни о чем не жалею: мы очень много боролись в прошлом году и в этом видим плоды наших стараний, идя к своей цели шаг за шагом.
Еда, погода - с этим в России все отлично. Мне вообще очень нравится Уфа, хороший город. Только вот у вас мало кто говорит по-английски - это действительно странно. Я совсем немного говорю по-русски. "Хорош, давай, спокойно, чуть-чуть, нормально" - вот эти пять слов знаю.
Посмотрим, что будет летом, но пока я сосредоточен на своей игре в "Уфе" и на наших результатах. Слышал, что какие-то российские клубы интересовались мной, но я слухам не верю", - цитирует нигерийского форварда "Чемпионат".
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