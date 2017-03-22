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Марио Фернандес: готов играть за сборную, нужно потерпеть еще немного

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о впечатлениях от пребывания в составе сборной России.

"С Черчесовым раньше встречался, сейчас мы пока предметно не говорили. Просто спросил меня о семье, впечатлениях, делах и работе на тренировках. О моей роли в команде или позиции речи не шло.

Впереди у нас довольно сложные игры. Ивуарийцы - быстрая и сильная команда. А у бельгийцев есть очень сильные игроки: Лукаку, Витсель, Де Брейне, Мертенс. Жаль, не сыграет Эден Азар. Пока я еще не знаю, смогу ли сыграть. Нужно потерпеть этот срок - пять лет, остается еще немножко. Я лично всегда готовь играть", - цитирует Фернандеса ТАСС
Теги: Фернандес Сборная России
Сегодня, 03:11
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