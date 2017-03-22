Андрес Иньеста: когда я был ребенком, то не хотел переходить в "Барселону"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о том, с каким трудом ему дался переход в академию каталонцев.



"Когда я был ребенком, я не хотел переходить в "Барселону". Этот переезд заставил меня далеко уехать от моей семьи.



Позже мы поговорили с отцом, и я стал воспринимать это как вызов. Отец был готов смело меня отпустить, но если бы мама сказала слово против, я бы в тот же день вернулся домой.



Эти первые месяцы жизни вдали от семьи были ужасны. Но мне многие помогали, и в конце концов все наладилась", - цитирует Иньесту Marca.