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Андрес Иньеста: когда я был ребенком, то не хотел переходить в "Барселону"

Капитан "Барселоны" Андрес Иньеста рассказал о том, с каким трудом ему дался переход в академию каталонцев.

"Когда я был ребенком, я не хотел переходить в "Барселону". Этот переезд заставил меня далеко уехать от моей семьи.

Позже мы поговорили с отцом, и я стал воспринимать это как вызов. Отец был готов смело меня отпустить, но если бы мама сказала слово против, я бы в тот же день вернулся домой.

Эти первые месяцы жизни вдали от семьи были ужасны. Но мне многие помогали, и в конце концов все наладилась", - цитирует Иньесту Marca.
Теги: Иньеста Барселона
Сегодня, 03:59
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