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Андрей Ещенко: идея Карреры в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника

Защитник "Спартака" Андрей Ещенко рассказал, что в команде понимают требования главного тренера Массимо Карреры.

– Как-то Денис Глушаков сказал, что свою игровую идею Массимо Каррера "талдычит каждый день". Что за идея, как ее объяснить болельщикам?

– Она в том, чтобы как можно быстрее забрать мяч у соперника, поэтому мы почти весь матч прессингуем. Быстрее надо контролировать мяч. Каррера хочет агрессии в атаке. Плюс мотивирует своими выражениями, подбадривает нас.

– Страна запомнила комбаровское "Грацио", и далее по тексту. Что из Карреры можете процитировать вы?

– Острые выражения, не могу их привести. Но главное, что когда он говорит, уже почти все понятно и без переводчика. Прошло полгода с момента назначения, мы понимаем требования Массимо, – цитирует Ещенко "СЭ".
Теги: Ещенко Спартак
Сегодня, 09:41
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