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Стадион "Крестовский" проходит экологическую сертификацию

На стадионе "Крестовский" в Санкт-Петербурге в ближайшее время должна завершиться экологическая сертификация.

Об этом на заседании экологического совета при правительстве Санкт-Петербурга сообщил директор НП "Центр зелёных стандартов" Рашид Исмаилов.

"Сертификация проводится в два этапа. На первом из них был рассмотрен проект стадиона. Сейчас, на втором, оценивается уже построенный объект", - цитирует Исмаилова "Ктостроит.ру".

Он также сообщил, что наличие экологического сертификата является одним из требований FIFA. Он отметил также, что организацию устроил российский сертификат, разработанный в свое время для строительства олимпийских объектов в Сочи.
Теги: Крестовский
Сегодня, 10:24
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