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"Реалу" понравился Каспер Шмейхель

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель может перейти в "Реал", информирует Sky Sports.

Сообщается, что мадридцы рассматривают датского стража ворот как замену костариканцу Кейлору Навасу. Как отмечает издание, Шмейхель привлек внимание скаутов своей игрой в матчах с "Севильей" в Лиге чемпионов.
Теги: Реал Шмейхель
Сегодня, 10:45
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