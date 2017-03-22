"Реалу" понравился Каспер Шмейхель

Вратарь "Лестера" Каспер Шмейхель может перейти в "Реал", информирует Sky Sports.



Сообщается, что мадридцы рассматривают датского стража ворот как замену костариканцу Кейлору Навасу. Как отмечает издание, Шмейхель привлек внимание скаутов своей игрой в матчах с "Севильей" в Лиге чемпионов.