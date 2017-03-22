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"Зенит" и "Уфа" сыграют контрольный матч в Санкт-Петербурге 26 марта

Во время паузы в премьер-лиге "Зенит" проведёт товарищеский матч с "Уфой", об этом сообщает "Чемпионат" со ссылкой на пресс-службу "Уфы.

Встреча состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

В настоящее время игроки "Уфы" находятся в отпуске и соберутся на базе только 23 марта. Спустя два дня команда вылетит из Уфы в Санкт-Петербург и на следующий день проведёт контрольный матч.
Теги: Уфа Зенит
Сегодня, 10:59
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