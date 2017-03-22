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Александр Ерохин: очень хотел бы попробовать свои силы за границей

Полузащитник "Ростова" и сборной России Александр Ерохин заявил, что очень хотел бы попробовать свои силы в зарубежных чемпионатах.

"Я бы очень хотел попробовать свои силы за границей. Мне нравятся немецкий и английский чемпионаты.

Важно качественно выполнять свою работу, несмотря на то, с кем ты играешь – с "Баварией" или в чемпионате России. Никогда не должна планка падать. Но на данный момент я бы не хотел рассуждать на тему того, как что может повернуться.

Я сосредоточен на "Ростове". Да, у каждого есть амбиции, но есть и дела командные", - передает слова Ерохина "Р-Спорт".
Теги: Ерохин Ростов
Сегодня, 11:19
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№3 Написал: RoDon22 г. Ростов на Дону (Сегодня, 11:58) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
Вот выиграете все 10 оставшихся матчей, тогда и будет обсуждаться этот вопрос.
Регистрация: 30.11.2015
№2 Написал: Colambous Переехал (Сегодня, 11:49) #
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За границей надо играть,а не пробовать.
Регистрация: 24.11.2016
№1 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 11:29) #
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Голландия, Бельгия, Португалия (не Порто и не Бенфика, разумеется).
Регистрация: 12.11.2007
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