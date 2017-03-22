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Стыд и срам. Почему календарь Премьер-Лиги - одна из главных бед нашего футбола?
Во вторник Премьер-Лига опубликовала расписание матчей на ближайшие три тура, но радостным это событие назвать очень тяжело. Rusfootball.info - о том, почему календарь РФПЛ вызывает негативные эмоции и является одной из главных бед в российском футболе.
Проблема с календарем в Премьер-Лиге появилась не вчера и не позавчера. Она существует, как минимум, несколько последних лет, и уже давно настало время придать ее большой огласке. Непонятных моментов в опубликованном во вторник расписании достаточно много. Думаю, ответы на все вопросы есть где-то в закоулках офиса РФПЛ, но нам с вами трудно объяснить, например, почему в 21-м туре матч лидера состоится одновременно с одной из самых интересных и принципиальных игр да еще и в понедельник при наличии свободных временных слотов в субботу и воскресенье.
"Спартак" и "Оренбург" не участвуют в еврокубках, "Краснодар" и "Ростов" из них уже вылетели, в кубке России ни один из четырех клубов также не играет, да и вообще на последней мартовской неделе проходят матчи национальных сборных, а все команды из РФПЛ имеют достаточно времени на полноценную подготовку к туру. Абсолютно нелогично в такой ситуации ставить игры на понедельник.
Другая непонятная история касается встречи "Рубина" и "Зенита". 17 марта Премьер-Лига в своем, не побоюсь этого слова, официальном твиттер-аккаунте разместила информацию о том, что "казанцы" и "питерцы" сыграют 1 апреля, но что мы видим спустя несколько дней - игра перенесена на 2 апреля. Что делать болельщикам, которые уже купили билеты на поезд, на самолет? С кого требовать компенсацию за понесенные потери? В руководстве нашего футбола это, к сожалению, мало кого интересует.
Идем дальше и смотрим расписание 22-го тура. В нем вновь два матча в понедельник. Понятно, что команды, которые в них сыграют, вызывают меньший резонанс, но у них тоже есть болельщики. Как "спартаковцам" не хочется идти на стадион в будний день, так и поклонники "Томи", "Рубина", "Урала" и "Оренбурга" скорее предпочтут выбраться на футбол в выходной. Конечно, необходимо принять во внимание кубковую встречу между казанским и екатеринбургским клубом в четверг, но ведь ничто мешает сыграть матчи чемпионата с их участием в воскресенье, перенеся при этом одну из воскресных игр на субботу.
Впрочем, если у нас не всегда думают о столичных клубах, то что говорить о провинциальных. Показательно, что самое громкое возмущение вызвало назначение матча "Спартак" - "Зенит" на 20:00 воскресенья 16 апреля. Вопросов и недоумений относительно важнейшей встречи во всем чемпионате невероятно много. Очевидно, что болельщикам из Питера сложно будет возвращаться домой после 10 часов вечера, а еще сложнее будет при этом в понедельник пойти на работу. Очевидно, что и московским фанатам не совсем удобно столь позднее время начала и, что важнее, время завершения матча. Почему бы не поставить игру на 5-6 вечера, чтобы вернуться домой не в ночи и спокойно подготовиться к предстоящей рабочей неделе...
К тому же в более раннее время будет заметно теплее. В апреле у нас в стране далеко не жарко, и под вечер чаще всего температура воздуха значительно снижается. Но разве кто-то думает о комфорте болельщиков... Не думает никто и о том, что на столь афишные матчи в Москву часто приезжают любители футбола из других городов. Очевидно, что их число в этот раз будет значительно меньше - ведь им также в большинстве своем в понедельник утром нужно быть на работе.
Конечно, кто-то возьмет больничный, кто-то отпуск, кто-то потратит больше денег для более быстрой дороги домой, но все это исключительно добавляет болельщикам трудностей. Нет большой радости и у тех, кто живет за Уралом, ведь они не только не смогут приехать на игру, но и испытают сложности с ее просмотром по телевизору - в Тюмени она закончится в полночь, в Омске - в час ночи, в Томске - в 2 часа ночи, во Владивостоке - в 5 утра.
Окончательно позорной ситуацию с календарем делает то, что его нам выдают частями. По факту, его у нас нет. В любой нормальной европейской лиге еще в начале сезона известны даты матчей и время их проведения, но в России даже сейчас, когда для наших команд закончились еврокубки, не могут составить расписание до конца чемпионата. 10 туров, 80 матчей - тяжелейшая задача, конечно... Без сомнения, такая порционная выдача календаря - стыд и срам. Но зато для самой лиги, кажется, никаких проблем нет.
В нашем футболе вообще активно учитываются интересы многих сторон - клубов, которые иногда хотят сыграть в определенные дни и в определенное время; телевидения, которое хочет успеть показать и финал кубка Гагарина в КХЛ, и культовое противостояние Москвы и Питера в футболе; представителей различных государственных структур, таких как МВД, МЧС и далее по списку, которые боятся не обеспечить безопасность на должном уровне в дни больших праздников или массовых мероприятий. Жаль, что интересы болельщиков в этом списке стоят на самом последнем месте.
Впрочем, мы и сами в этом виноваты. В определенной, минимальной степени, но виноваты. Почему только сейчас проблема придается огласке? Потому что задели "Спартак", задели "Зенит". Когда задевали провинциальные клубы, никому до этого не было дела. Почему не было слышно разговоров о том, что некоторые команды постоянно играют в пятницу или понедельник, в неудобное время или в неудобном графике? Потому что никто из федеральных изданий и телеканалов не хочет их слышать, их интересует в основном все то, что связано с московскими командами и одной питерской, а остальные так - между делом.
А ведь провинциальные клубы и их болельщики страдают заметно больше. Для примера возьмем "Рубин". Не самый последний клуб Премьер-Лиги, дважды чемпион России. "Казанцы" в осенней части сезона из 9 домашних матчей лишь 2 провели в выходные - против "Спартака" и "Крыльев Советов". Интересно было бы посмотреть на "красно-белых", которым бы пришлось так часто приходить на стадион в будний день. Дабы никто не подумал, что речь идет только про "Спартак", вот статистика ЦСКА и "Зенита".
"Армейцы" в нынешнем сезоне три раза играли в будни - один раз был тур среди недели для всех команд, другие два раза были перед матчами в Лиге Чемпионов, перед которыми, видимо, столичный клуб хотел иметь больше времени на подготовку. "Питерцы" аналогично однажды сыграли среди недели как все, но в остальном играли в будни только перед или после встреч в еврокубках. А теперь посмотрите, например, на "Оренбург" - команда Евдокимова 9 раз проводила свои матчи в будние дни. Для наглядности - это 45 процентов от общего числа сыгранных на данный момент игр.
Возможно, если бы внимание на такие перекосы календаря было обращено раньше, то не было бы сейчас столь громких разговоров. Любую проблему легче решить на стадии ее появления, но, к сожалению, в нашем футболе так делается редко. Отсутствие полноценного расписания, переносы ранее утвержденных матчей, назначение игр на будние дни, на неудобное время - все это, к сожалению, давняя история проявления неуважения к болельщикам, которая несолидна и позорна для такого турнира как Чемпионат России по футболу. Стыд и срам.
Иван Долинин, Rusfootball.info
Проблема с календарем в Премьер-Лиге появилась не вчера и не позавчера. Она существует, как минимум, несколько последних лет, и уже давно настало время придать ее большой огласке. Непонятных моментов в опубликованном во вторник расписании достаточно много. Думаю, ответы на все вопросы есть где-то в закоулках офиса РФПЛ, но нам с вами трудно объяснить, например, почему в 21-м туре матч лидера состоится одновременно с одной из самых интересных и принципиальных игр да еще и в понедельник при наличии свободных временных слотов в субботу и воскресенье.
"Спартак" и "Оренбург" не участвуют в еврокубках, "Краснодар" и "Ростов" из них уже вылетели, в кубке России ни один из четырех клубов также не играет, да и вообще на последней мартовской неделе проходят матчи национальных сборных, а все команды из РФПЛ имеют достаточно времени на полноценную подготовку к туру. Абсолютно нелогично в такой ситуации ставить игры на понедельник.
Другая непонятная история касается встречи "Рубина" и "Зенита". 17 марта Премьер-Лига в своем, не побоюсь этого слова, официальном твиттер-аккаунте разместила информацию о том, что "казанцы" и "питерцы" сыграют 1 апреля, но что мы видим спустя несколько дней - игра перенесена на 2 апреля. Что делать болельщикам, которые уже купили билеты на поезд, на самолет? С кого требовать компенсацию за понесенные потери? В руководстве нашего футбола это, к сожалению, мало кого интересует.
Идем дальше и смотрим расписание 22-го тура. В нем вновь два матча в понедельник. Понятно, что команды, которые в них сыграют, вызывают меньший резонанс, но у них тоже есть болельщики. Как "спартаковцам" не хочется идти на стадион в будний день, так и поклонники "Томи", "Рубина", "Урала" и "Оренбурга" скорее предпочтут выбраться на футбол в выходной. Конечно, необходимо принять во внимание кубковую встречу между казанским и екатеринбургским клубом в четверг, но ведь ничто мешает сыграть матчи чемпионата с их участием в воскресенье, перенеся при этом одну из воскресных игр на субботу.
Впрочем, если у нас не всегда думают о столичных клубах, то что говорить о провинциальных. Показательно, что самое громкое возмущение вызвало назначение матча "Спартак" - "Зенит" на 20:00 воскресенья 16 апреля. Вопросов и недоумений относительно важнейшей встречи во всем чемпионате невероятно много. Очевидно, что болельщикам из Питера сложно будет возвращаться домой после 10 часов вечера, а еще сложнее будет при этом в понедельник пойти на работу. Очевидно, что и московским фанатам не совсем удобно столь позднее время начала и, что важнее, время завершения матча. Почему бы не поставить игру на 5-6 вечера, чтобы вернуться домой не в ночи и спокойно подготовиться к предстоящей рабочей неделе...
К тому же в более раннее время будет заметно теплее. В апреле у нас в стране далеко не жарко, и под вечер чаще всего температура воздуха значительно снижается. Но разве кто-то думает о комфорте болельщиков... Не думает никто и о том, что на столь афишные матчи в Москву часто приезжают любители футбола из других городов. Очевидно, что их число в этот раз будет значительно меньше - ведь им также в большинстве своем в понедельник утром нужно быть на работе.
Конечно, кто-то возьмет больничный, кто-то отпуск, кто-то потратит больше денег для более быстрой дороги домой, но все это исключительно добавляет болельщикам трудностей. Нет большой радости и у тех, кто живет за Уралом, ведь они не только не смогут приехать на игру, но и испытают сложности с ее просмотром по телевизору - в Тюмени она закончится в полночь, в Омске - в час ночи, в Томске - в 2 часа ночи, во Владивостоке - в 5 утра.
Окончательно позорной ситуацию с календарем делает то, что его нам выдают частями. По факту, его у нас нет. В любой нормальной европейской лиге еще в начале сезона известны даты матчей и время их проведения, но в России даже сейчас, когда для наших команд закончились еврокубки, не могут составить расписание до конца чемпионата. 10 туров, 80 матчей - тяжелейшая задача, конечно... Без сомнения, такая порционная выдача календаря - стыд и срам. Но зато для самой лиги, кажется, никаких проблем нет.
В нашем футболе вообще активно учитываются интересы многих сторон - клубов, которые иногда хотят сыграть в определенные дни и в определенное время; телевидения, которое хочет успеть показать и финал кубка Гагарина в КХЛ, и культовое противостояние Москвы и Питера в футболе; представителей различных государственных структур, таких как МВД, МЧС и далее по списку, которые боятся не обеспечить безопасность на должном уровне в дни больших праздников или массовых мероприятий. Жаль, что интересы болельщиков в этом списке стоят на самом последнем месте.
Впрочем, мы и сами в этом виноваты. В определенной, минимальной степени, но виноваты. Почему только сейчас проблема придается огласке? Потому что задели "Спартак", задели "Зенит". Когда задевали провинциальные клубы, никому до этого не было дела. Почему не было слышно разговоров о том, что некоторые команды постоянно играют в пятницу или понедельник, в неудобное время или в неудобном графике? Потому что никто из федеральных изданий и телеканалов не хочет их слышать, их интересует в основном все то, что связано с московскими командами и одной питерской, а остальные так - между делом.
А ведь провинциальные клубы и их болельщики страдают заметно больше. Для примера возьмем "Рубин". Не самый последний клуб Премьер-Лиги, дважды чемпион России. "Казанцы" в осенней части сезона из 9 домашних матчей лишь 2 провели в выходные - против "Спартака" и "Крыльев Советов". Интересно было бы посмотреть на "красно-белых", которым бы пришлось так часто приходить на стадион в будний день. Дабы никто не подумал, что речь идет только про "Спартак", вот статистика ЦСКА и "Зенита".
"Армейцы" в нынешнем сезоне три раза играли в будни - один раз был тур среди недели для всех команд, другие два раза были перед матчами в Лиге Чемпионов, перед которыми, видимо, столичный клуб хотел иметь больше времени на подготовку. "Питерцы" аналогично однажды сыграли среди недели как все, но в остальном играли в будни только перед или после встреч в еврокубках. А теперь посмотрите, например, на "Оренбург" - команда Евдокимова 9 раз проводила свои матчи в будние дни. Для наглядности - это 45 процентов от общего числа сыгранных на данный момент игр.
Возможно, если бы внимание на такие перекосы календаря было обращено раньше, то не было бы сейчас столь громких разговоров. Любую проблему легче решить на стадии ее появления, но, к сожалению, в нашем футболе так делается редко. Отсутствие полноценного расписания, переносы ранее утвержденных матчей, назначение игр на будние дни, на неудобное время - все это, к сожалению, давняя история проявления неуважения к болельщикам, которая несолидна и позорна для такого турнира как Чемпионат России по футболу. Стыд и срам.
Иван Долинин, Rusfootball.info
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