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Сборная России проводит тренировку в полном составе

Сборная России проводит сегодняшнюю тренировку в полном составе - все 25 вызванных в команду футболистов занимаются в общей группе, передает корреспондент Rusfootball.info.

Напомним, ранее проблемы со здоровьем отмечались у вратаря Игоря Акинфеева и полузащитника Дениса Глушакова.

Сборная России проводит подготовку в Краснодаре к товарищескому матчу с командой Кот-д'Ивуара. Встреча состоится 24 марта.
Теги: Сборная России
Сегодня, 11:54
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