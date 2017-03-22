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"Тосно" может сменить название на ФК "Ингрия" или ФК "Александр Невский"
Генеральный спонсор "Тосно" компания Fort Group объявила конкурс на смену названия команды из Ленинградской области. Болельщики могут поучаствовать в выборе названия, либо проголосовать за то, чтобы осталось прежнее.
"Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК "Ингрия", так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии", - сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.
"Еще вариант - ФК "Форт". Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.
И, наконец, - ФК "Александр Невский". Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году?
Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: "Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет", – написал Левченко в своей колонке на "Фонтанке".
"Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК "Ингрия", так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии", - сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.
"Еще вариант - ФК "Форт". Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.
И, наконец, - ФК "Александр Невский". Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году?
Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: "Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет", – написал Левченко в своей колонке на "Фонтанке".
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