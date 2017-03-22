Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 20 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

"Тосно" может сменить название на ФК "Ингрия" или ФК "Александр Невский"

Генеральный спонсор "Тосно" компания Fort Group объявила конкурс на смену названия команды из Ленинградской области. Болельщики могут поучаствовать в выборе названия, либо проголосовать за то, чтобы осталось прежнее.

"Подумываем о смене имени. Есть идея назвать клуб ФК "Ингрия", так раньше обозначалась территория на северо-западе Руси, где находится современная Ленинградская область. Соратник Петра Великого князь Меншиков занимал должность губернатора Ингерманландии", - сообщил один из владельцев компании Максим Левченко.

"Еще вариант - ФК "Форт". Звучит четко и весомо. И, будем откровенны, мотивированно с точки зрения продвижения бренда.

И, наконец, - ФК "Александр Невский". Почему московский кружок промкооператоров в 30-е годы уже прошлого века выбрал для создаваемого спортивного общества имя предводителя восстания римских рабов Спартака, а мы не можем наречь клуб в честь небесного покровителя Петербурга со времен Петра Первого, святого земли русской, бившего шведов в 1240 году?

Ну, вы школьный курс истории должны помнить, да и фильм Эйзенштейна многие наверняка видели. Дружина Невского, кстати, вышла из Великого Новгорода, где он княжил. "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". В девизе клуба можно лишь одну букву поменять: "Кто с мЯчом к нам придет, от мЯча и погибнет", – написал Левченко в своей колонке на "Фонтанке".
Теги: Тосно
Сегодня, 12:02
Напечатать
1
(1)
№1 Написал: Prokurator Столица империи (Сегодня, 12:06) #
  • +1
  •  (1)
online

Ингрию Нигрией будут называть.
Оставили бы Тосно, да и всё.


--------------------
Верните нормальные смайлы, не позорьтесь
Регистрация: 3.04.2010
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.