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Андрей Бутенко: Вилков ошибочно не назначил пенальти на Зе Луише

Председатель судейского комитета РФС Андрей Бутенко дал оценку работе арбитра на матче "Локомотив" - "Спартак" (1:1) в рамках 20-го тура чемпионата России.

"На 23-й минуте судья Вилков ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота "Локомотива" за толчок в спину нападающего "Спартака" Зе Луиша со стороны защитника Кверквелии.

Оценка инспектора матча Бутенко была завышена", – цитирует Бутенко ТАСС.
Теги: Бутенко Спартак Локомотив
Сегодня, 13:55
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(6)
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№40 Написал: Chvir Москва (Сегодня, 15:31) #
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online
Болеет за:
«Локомотив»
Ну вот они 100%-ные доказательства всемирного заговора против Спартака!!!
Регистрация: 16.07.2010
№39 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:29) #
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online

Цитата: Зенит-Питер
Почитай вью вашего защитника.

не, спс, чего-то я устал
Регистрация: 7.12.2016
№38 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:25) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
к чему написал? хоть сам-то понял

Почитай вью вашего защитника.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№37 Написал: 4 звезды (Сегодня, 15:24) #
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online

Цитата: Зенит-Питер
лавное Вам не расслаблять булки! (с)

к чему написал? хоть сам-то понял

Цитата: Урфин
так будет с каждым,кто встанет на пути газпрома).

это безусловно, тогда чего все обсуждают, вот в чём вопрос
Регистрация: 7.12.2016
№36 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 15:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: 4 звезды
бомжи у вас 7 пенальтей, не слипнется

Главное Вам не расслаблять булки! (с)


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Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№35 Написал: Урфин СПб (Сегодня, 15:08) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
однозначный п***к

минуууточку).
его,значит,недавно обесчестили)?
надысь,он же для свиней был хорошим и правильным,когда его комиссия не увидела гола в ворота амкара и все плачущее поголовье кричало,что на этой истории надо ставить окончательную точку.
нагнули,значит,несгибаемого бутенку.так будет с каждым,кто встанет на пути газпрома).
Регистрация: 21.09.2008
№34 Написал: 123454321 (Сегодня, 15:04) #
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Цитата: Кепончег УЕФА
однозначный п***к

И не говорите! Урфин этот -похлеще блессинга питор,просто реже
Регистрация: 22.03.2017
№33 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:00) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
"ошибочно не назначили пенальти в 10й раз"

Цитата: Урфин
не,надо определяться).бутенко,с точки зрения визжащих свиней,правильный председатель,или все-таки купленная газпромом сволочь)?

Арбитр Алексей Еськов правильно засчитал второй гол футбольного клуба "Зенит" в ворота тульского "Арсенала" в исполнении Мигеля Данни, потому что офсайда в этом эпизоде не было. Такое решение в среду вынесла Контрольно- квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС), о чем сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.

однозначный п***к

Цитата: utekay
Федуновский выкормыш другого и не мог сказать

Цитата: Урфин
Арбитр Алексей Еськов правильно засчитал второй гол футбольного клуба "Зенит" в ворота тульского "Арсенала" в исполнении Мигеля Данни, потому что офсайда в этом эпизоде не было. Такое решение в среду вынесла Контрольно- квалификационная комиссия Российского футбольного союза (ККК РФС), о чем сообщил председатель комиссии Андрей Бутенко.


Цитата: Зенит-Питер
Да был, был, даже не 100% а 200%. Судья "козел продажная". Это только Дзюба может симулировать и нырять

давай ещё раз. на бис. поставлю плюсик, ёпта


--------------------
Грацио, *лять!
Регистрация: 8.09.2008
№32 Написал: fd65 (Сегодня, 14:55) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Вилков , как Станиславский от футбола, -не верю в падение Зе Луиша, картинно падаешь ты, дитя с Кабо Верде...., как то не по Дзюбински....
Регистрация: 3.12.2016
№31 Написал: 4 звезды (Сегодня, 14:55) #
  • -1
  •  (11)
online

бомжи у вас 7 пенальтей, не слипнется
Регистрация: 7.12.2016
№30 Написал: prime Пенза (Сегодня, 14:53) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
победители Реала в каменном веке

у Спартака положительная статистика в матчах с Реалом, а их было немало
Регистрация: 2.08.2009
№29 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 14:52) #
  • -3
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
У кошки - боли, у собачки - боли, а мясо на Бали....
на совсем...
через украину...


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№28 Написал: паровоз (Сегодня, 14:52) #
  • -2
  •  (10)
online

кто такой этот Бутенко?
Председатель судейского комитета РФ?
прикормленный федуном зема-хохол!
не авторитет!
Регистрация: 25.06.2016
№27 Написал: Сибирячок (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Сибирь»
Да повырезано-->вырезано. это уже девятый неназначенный пеналь и не последний. Так что повырезано-->вырезано, Спартак пляшет дальше


--------------------
В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№26 Написал: prime Пенза (Сегодня, 14:52) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sewer 79
если такие пенальти ставить во что футбол превратиться?

вам такие постоянно ставят
бомж, глаза разуй эпизод с Дзюбой не более очевидный
Регистрация: 2.08.2009
№25 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:49) #
  • -1
  •  (9)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sewer 79
а вы то кто, победители Реала в каменном веке.

Ну не фига себе! Ты, что? А Copa De Sol?!
Ни то, что наш купленный КУЕФА и СУПЕРКУ!


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№24 Написал: 4aMtu16pM россия (Сегодня, 14:47) #
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
В матчах Зенит-Арсенал и Локомотив-Спартак было по две похожие ситуации: с падением Дзюбы и Зе Луиша, а так же голы Данни и того же Зе. Зенит приобрел на этом 2 гола, у Спартака отобрали пенальти и гол. Вот и пример, наглядней некуда, кого тянут к чемпионству.


--------------------
чемпионаты россии по ресурсу.
судьи и армия едины
Регистрация: 20.01.2012
№23 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:46) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: sd131
Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак"

4-я минута. Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.
18-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.
23-я минута. Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.
26-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, правильно зафиксировал офсайд (у Зе Луиша) и отменил гол в ворота "Локомотива".

А знаешь в чем прикол? Эта комиссия, после матча Амкар-Зенит, где мяч был в воротах пермяков, все в один голос твердили, все правильно судья сделал, без ошибок! Мяча не пересек линию.
А после каждого матча спартака, все в один голос твердят судья ошибся, судья не прав, судья то, судья сё! Вот и понимай здесь, кто и кого тащат...

Но я считаю так, нужно играть и доказывать на поле а не в кабинетах! И тем более уж не Вам ныть у Вас 6-ть очков в запасе! Рано соломку стелите...я уже представляю если вы не возьмете золото, что будете говорить....

Цитата: Andlawyer
Вывод: Две грубых ошибки в пользу Локомотива (читай в пользу Зенита и ЦСКА).

Засудили, уроды! О боже, как убивают спартак! Больше соплей, больше...


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№22 Написал: Sewer 79 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:45) #
  • -3
  •  (11)
online

Цитата: prime
повтор 100% пенальти на 45минуте 40секунде этоговидео

да вы чего там свиньи совсем окуели?
вы европейские чемпионаты смотрите?
какое пенальти?
какой Бутенко?
если такие пенальти ставить во что футбол превратиться?
такие пенальти даже Барсе не ставят, а вы то кто, победители Реала в каменном веке.


--------------------
Зенит - ЧЕМПИОН!
Творите о себе мифы, боги начинали именно так.
Регистрация: 29.08.2007
№21 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:44) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sd131
Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак"

4-я минута. Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.
18-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.
23-я минута. Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.
26-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, правильно зафиксировал офсайд (у Зе Луиша) и отменил гол в ворота "Локомотива".


Вывод: Две грубых ошибки в пользу Локомотива (читай в пользу Зенита и ЦСКА).
Регистрация: 4.10.2009
№20 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:38) #
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sd131
26-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, правильно зафиксировал офсайд (у Зе Луиша) и отменил гол в ворота "Локомотива".


прям двойные стандарты..смотри гол дани


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№19 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:38) #
  • -6
  •  (10)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Лезгиныч
я не помню чтобы Вилков ошибался в пользу Спартака,гнать на куй эту простыню питерскую

Согласен!
Назначить судить в РФПЛ:
- Родионова С. Ю.
- Денисевича Ю.В.
- Попова Д.Л.
- Климко В.С.
А главой департамента судейство назначить Федуна Л.А.
Вот тогда у Вас попрет!!
Прикиньте и все равно не займете первое место, laughing
Тогда кто купил?!


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№18 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kolpino2
Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правду не утаишь, она как шило в мешке, все равно вылезет

Бутенко есть правда? И откуда он вылез?

Бутенко только огласил.решение принимает комиссия..


--------------------
Спортивный психолог Марина Китаева: Денисов и Быстров – потерянное поколение
Регистрация: 9.01.2009
№17 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 14:37) #
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Andlawyer
поработал бы с Ребровым над отражением пенальти. А то пока все без малейших шансов для вратаря залетает.

по пенальти с Селиховым нужно работать! Ребров в этом деле мертвый..
Цитата: Andlawyer
А то пока все без малейших шансов для вратаря залетает.


шансы у бьющего и отбивающего всегда 50/50!
просто Ребров и пенальти это вещи несовместимые .. если уж откровенно слабый он вратарь.


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№16 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 14:35) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Сегодня состоялось заседание контрольно-квалификационной комиссии РФС. Были рассмотрены несколько эпизодов матча 20-го тура чемпионата России "Локомотив" – "Спартак"

4-я минута. Судья Михаил Вилков правильно не назначил пенальти в ворота "Спартака" в ситуации с падением Ари в штрафной площади.
18-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, ошибочно зафиксировал офсайд у игрока "Спартака" в простой игровой ситуации.
23-я минута. Судья Михаил Вилков ошибочно не назначил пенальти в ворота "Локомотива", когда Кверквелия нарушил правила на Зе Луише.
26-я минута. Ассистент судьи, Антон Аверьянов, правильно зафиксировал офсайд (у Зе Луиша) и отменил гол в ворота "Локомотива".


--------------------
Спортивный психолог Марина Китаева: Денисов и Быстров – потерянное поколение
Регистрация: 9.01.2009
№15 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 14:33) #
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SHIGA
в коллекцию..

у нас уже полная коллекция ошибочных действий арбитров ..из-за которых мы недосчитались очков!

п.с может в играх с бомжами и ослами нам все вернут а? было-бы неплохо bowtie ( вижу разрывающиеся пуканы конебомжей и им сочувствующих) joy


Не дождемся. Я бы на месте тренеров вратарей Спартака, пока до 16 апреля есть время, поработал бы с Ребровым над отражением пенальти. А то пока все без малейших шансов для вратаря залетает.
Регистрация: 4.10.2009
№14 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:32) #
  • -3
  •  (7)

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
правду не утаишь, она как шило в мешке, все равно вылезет

Бутенко есть правда? И откуда он вылез?
Регистрация: 12.11.2007
№13 Написал: ubica (Сегодня, 14:31) #
  • -6
  •  (14)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: prime
повтор 100% пенальти на 45минуте 40секунде этоговидео

Тогда на Ари, в первом тайме, тоже был пенальти...Да, и во втором тайме был момент!Хватит уже обсасывать эту тему...Играли бы лучше -выиграли бы !!!А так ,превращаетесь в Зенит с его Луческу,у которого чуть ли не половину очков отобрали!


--------------------
Всегда объективен и адекватен!!!!!!!!!
"Филатов его породил,я его убью!"-Ю.П.Семин
Регистрация: 12.05.2010
№12 Написал: Зенит-Питер Санкт-петербург (Сегодня, 14:31) #
  • -6
  •  (12)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: prime
повтор 100% пенальти на 45минуте 40секунде этоговидео

Да был, был, даже не 100% а 200%. Судья "козел продажная". Это только Дзюба может симулировать и нырять.


--------------------
Вперёд Зенит!
Вперед родной!
Вперед за Питер!
Мы с тобой!
Регистрация: 22.03.2017
№11 Написал: prime Пенза (Сегодня, 14:26) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
повтор 100% пенальти на 45минуте 40секунде этоговидео



Регистрация: 2.08.2009
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